Elton John s’en prend aux trolls Internet

Le célèbre auteur-compositeur-interprète Elton John a critiqué sévèrement les «trolls d’Internet» et les commentaires haineux qu’ils diffusent sur les réseaux sociaux, soulignant que ces individus, en répandant leur haine, ne réussissent qu’à diviser les gens, démontrant un comportement vraiment cruel.

Après avoir reçu de nombreuses critiques contre lui tout au long de sa carrière, John mène maintenant une guerre contre des personnalités qui utilisent l’anonymat en ligne pour attaquer des célébrités ou des gens ordinaires sans subir les conséquences de leurs actes.

Lors d’une discussion récente avec Zane Lowe sur Apple Music, Elton John a commenté: «Nous vivons deux ou trois ans de division dans le monde, en particulier aux États-Unis, mais partout dans le monde et pendant la quarantaine, nous avons vu les médias sociaux être utilisés pour abuser racialement de personnes. Non seulement parce qu’il est gay, mais aussi à cause de sa race ».

Elton John pense que la raison pour laquelle ces personnes sont cruelles les unes envers les autres est qu’elles se cachent sur les réseaux sociaux et que si elles devaient mettre leur vrai nom, elles ne le feraient plus. « Et je pense que c’est horrible que des gens puissent écrire des choses anonymes sur des personnes homosexuelles, d’une autre lignée politique ou religieuse, ou simplement des abus raciaux. »

John invite les gens à reconnaître qu’il n’est pas bon pour les gens de pouvoir publier ce genre de chose de manière anonyme. «Ils doivent assumer la responsabilité de ce qu’ils disent. Cela rend le monde vraiment divisé et vraiment cruel. »

Elton John a également évoqué la récente vague de violence contre la communauté asiatique aux États-Unis, car de nombreuses personnes les blâment pour la propagation du Covid-19. «Tout se résume aux messages haineux que les gens partagent sur leurs réseaux sociaux. Et nous devons faire quelque chose », conclut-il.