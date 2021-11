Elton John se dit impatient de créer de la nouvelle musique

Bakeey S6 SE TWS bluetooth V5.1 écouteurs casque sans fil HIFI écouteurs à réduction de bruit LED écran tactile contrôle

Caractéristiques:1. Puce Bluetooth V5.1 BT V5.1 nouvelle puce de mise à niveau, transmission plus stable, connexion plus facile, appel et musique plus fluides, téléphone stable, pas de jeux bloqués, son continu des films.2. Appel à deux canaux HDLa nouvelle génération de technologie de réduction du bruit sans fil rend lappel plus clair.3. Affichage de puissance intelligent LEDVous pouvez voir la puissance des écouteurs et de la chambre de chargement en un coup dœil, regardez comme Laffichage est plus visible.4. Lampe dambiance respirante La conception du compartiment des écouteurs et de la lumière de respiration fraîche vous donne une sensation plus fraîche. Caractéristiques:MarqueBakeeyModèleS6 SEType de portDans loreilleDimensionsBoîtier de charge: 49 * 19 * 31mmAvec microOuiBluetoothV5.1Profils pris en chargeHSP/HFP/A2DP/AVRCPDistance de transmission33 pieds (10m)Tension de charge5V/ 60MATemps de musique (h)environ 6hTemps dattente (h)environ 60 joursÉtancheIPX4 Emballage inclus:1 * paire découteurs Bakeey S6 SE1 * étui de chargement1 * câble de charge1 * Manuel dutilisation