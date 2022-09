Elton John rend hommage à la reine Elizabeth dans un hommage musical poignant

Lors de son concert au Rogers Centre de Toronto le 8 septembre, Sir Elton John a rendu hommage à la reine Elizabeth II après son décès à l’âge de 96 ans, demandant au public de se joindre à lui pour célébrer sa vie incroyable.

Le chanteur de « Rocket Man » a été fait chevalier par la reine Elizabeth en 1998 pour ses contributions à la musique et avait un lien solide avec la famille royale grâce à son amitié bien connue avec feu la princesse Diana. Il s’est également produit lors d’un événement Platinum Jubilee plus tôt cette année.

Elton John est présenté à la reine Elizabeth au palais de Windsor lors d’un gala de variétés en 1952. Images PA / Getty Images

« Elle était une présence inspirante », a déclaré le chanteur et compositeur à la foule. « Elle a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce et décence et une véritable chaleur bienveillante. »

« J’ai 75 ans. Elle a été avec moi toute ma vie, et je suis très triste qu’elle ne soit plus avec moi », a-t-il poursuivi.

John a ensuite reconnu les nombreuses réalisations de la reine dans ses brèves remarques.

« Je suis content qu’elle soit en paix, je suis content qu’elle soit au repos et qu’elle le mérite, elle a travaillé très dur », a-t-il déclaré. « J’envoie mon amour à sa famille et à ses proches et elle nous manquera. Mais son esprit perdure. Nous allons célébrer sa vie ce soir avec de la musique, d’accord ? a-t-il demandé à la foule, qui a répondu par des acclamations.

John a suivi son discours avec une performance émouvante de « Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi ».

Il a également posté des mots de condoléances sur Instagram après avoir appris le décès de Sa Majesté.

Le concert de jeudi soir faisait partie de sa tournée « Farewell Yellow Brick Road », qui devrait se poursuivre jusqu’à l’été prochain. D’autres musiciens britanniques actuellement en tournée ont également interrompu leurs concerts cette semaine pour rendre hommage à la reine, notamment Harry Styles, qui a demandé une salve d’applaudissements pour elle au Madison Square Garden de New York jeudi soir. À Los Angeles, Duran Duran a joué vendredi son hit « Save a Prayer » sur une mer de téléphones portables allumés.

Les dirigeants mondiaux ont pleuré le décès de la reine Elizabeth à travers le monde, et John faisait partie des nombreuses célébrités qui ont partagé leurs condoléances à sa mort, notamment Victoria Beckham, Barbara Streisand, Maria Shriver et Helen Mirren qui ont remporté un Oscar pour son interprétation de sa majesté dans » The Reine. »

