Elton John fait ses adieux avec un concert live sur Disney+

Disney+

Le musicien britannique donnera un dernier concert au Dodger Stadium aux États-Unis. C’est le documentaire tant attendu que Disney+ prépare après l’hommage.

© GettyElton John donnera un dernier concert aux États-Unis.

Près de 50 ans se sont écoulés depuis la performance légendaire de Elton John dans le Stade Dodger. Ce concert inoubliable aux États-Unis a propulsé le musicien britannique vers la célébrité mondiale. C’est pourquoi, pour boucler la boucle, il reviendra au même endroit pour honorer son auditoire et offrir un dernier spectacle dans le pays. Ce n’est pas tout! Pour ceux qui ne peuvent être présents à l’adieu, Disney+ fera une émission Direct en exclusivité.

C’est une spéciale originale qui permettra aux fans du monde entier de profiter au premier rang de ce qui promet d’être un concert inoubliable. Ainsi, Disney Branded Television, Fulwell 73 Productions et Rocket Entertainment se réuniront pour rendre hommage à l’événement mémorable de 1975 qui a cimenté le succès mondial de l’un des artistes solo les plus vendus au monde.

Elton John en direct : le spectacle d’adieucomme on appelle le grand récital, aura lieu le dimanche 20 novembre et débutera par son avant-première –Compte à rebours pour Elton Live– depuis le stade, à partir de 23h30 en Argentine via Disney+. « Ressentir l’énergie des meilleurs fans, non seulement au Dodger Stadium mais cette fois du monde entier, de ceux qui le regardent en direct de chez eux, ce sera pour moi quelque chose de vraiment très spécial.», a assuré Elton John.

Sur ses adieux, l’auteur-compositeur-interprète a insisté : «Je suis ravi de célébrer cette nuit spéciale avec le monde entier. J’espère que tout le monde ressent la puissance et la joie de se produire sur une scène aussi emblématique que le Dodger Stadium. Comme je l’ai fait il y a presque 50 ans”. Ce faisant, il commémorera une soirée qui a marqué un tournant dans l’histoire de la musique, avec notamment des artistes invités encore non annoncés qui rendront hommage à la superstar légendaire sur scène.

Le concert sera non seulement une expérience pour tous ses fans à travers le monde, mais il servira également de prélude au documentaire original tant attendu de Disney + qui s’intitulera Goodbye Yellow Brick Road : Les dernières performances d’Elton John et les années qui ont fait sa légende. Ce long métrage sera réalisé par R. J. Cutler et David Furnishcinéastes nominés aux Oscars, et présentera des images inédites de répétitions et de concerts des 50 dernières années, ainsi que des images d’archives personnelles et des interviews exclusives.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂