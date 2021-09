Elton John fait pleurer James Hetfield avec ses éloges

Les membres de Metallica ont été extrêmement actifs dans la promotion de « The Metallica Blacklist », un matériel vaste et ambitieux dans lequel ils compilent environ 35 reprises que divers artistes de la scène musicale internationale (y compris certains interprètes latins) rendent hommage à « The Black Album ». , qui fête ses 30 ans.

Lors d’une nouvelle édition de « The Howard Stern Show », les icônes du thrash metal avaient la présence de Miley Cyrus, qui en compagnie de Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, WATT, le batteur des Red Hot Chilli Peppers Chad Smith et Elton John, a réalisé une performance incroyable de la power ballade « Nothing Else Matters ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ed Sheeran présente une vidéo colorée et dansante avec « Shivers »

Le programme aurait connu un moment de grande émotion lorsqu’Elton John était présent via un appel dans Zoom, exprimant le grand amour qu’il éprouve pour le sujet, le décrivant comme « l’une des meilleures chansons jamais écrites ».

C’est une chanson qui ne vieillit jamais. Et en jouant sur cet enregistrement, je ne pouvais pas attendre. La structure des accords, les mélodies, les temps de changement. Il y a le drame écrit dessus.

John considère que c’était une décision évidente d’accepter de faire partie de cette reprise, d’autant plus que Metallica est la « crème de la crème » des groupes de métal. « Vous ne pouvez pas vraiment les définir. Ce n’est pas un groupe de heavy metal. Ils sont un groupe musical. Ses chansons ne sont pas que du heavy metal. Ce sont de belles chansons. C’est une chanson tellement mélodique, c’est vraiment génial, en fait. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lorde explique pourquoi elle a annulé ses MTV VMA

Devant les commentaires d’Elton John, James Hetfield, chanteur du groupe, était visiblement ému par les louanges de la légende derrière des chansons comme « Rocketman », « Goodbye Yellow Brick Road » ou « Can You Feel The Love Tonight ». Hetfield a même mis ses mains sur son visage à quelques reprises pour essuyer quelques larmes de joie.

« The Metallica Blacklist » compte un total de 53 artistes invités, qui ont interprété leurs chansons préférées respectives de « The Black Album ». En plus de Cyrus et John, des voix telles que Weezer, St. Vincent, Phoebe Bridgers, Juanes, Ha-Ash ou Mon Laferte se joignent.