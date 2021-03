Elton John et Phoebe Bridgers sur Billie Eilish: « Elle est un génie » | 45S

Avec seulement dix-neuf ans, Billie Eilish ne s’est pas lassée de générer des succès et des fans du monde entier qu’avant de publier son premier album, un succès était déjà à venir pour la chanteuse américaine, gagnant de loin le rôle de l’un des chanteurs les plus importants de cette nouvelle décennie.

Et sans surprise, des personnalités beaucoup plus expérimentées comme Dave Grohl, Billie Joe Armstrong et même Sir. Paul McCartney a commenté le chanteur avec de multiples éloges à tout ce qui a généré non seulement chez les adeptes mais dans la musique en général.

Et comme prévu, la liste continuerait d’augmenter puisque dans le programme Apple Music Elton John’s Rocket Hour, c’était au tour de Elton John et Phoebe Bridgers pour parler de Billie, qui Ils n’ont pas hésité à la classer comme «un génie».

Bridgers, interrogée sur sa nomination aux Grammy Awards dans laquelle elle concourt contre Eilish, a déclaré: «Je me sens bien. Je suis obsédé par Billie. Je pense que c’est un génie. Je pense que quoi que je fasse dans les coulisses, en ce qui concerne l’industrie, le fait que son équipe lui ait fait totalement confiance et lui ait dit: «Vous savez, ce que nous devons faire, c’est écouter cette jeune fille de 15 ans, Parce que c’est génial « .

Puis John a parlé du récent documentaire d’Eilish, Billie Eilish: Le monde est un peu flou et l’a noté comme « Fantastique » et « tout simplement merveilleux ». Nous avons regardé le documentaire de Britney Spears (Encadrement de Britney Spears), ce qui était très dérangeant pour nous et puis nous avons regardé le documentaire Billie Eilish et c’est comme si l’un parlait de ne pas être père et l’autre de comment être père et frère. C’est Finneas pour elle. Et c’est une belle documentation de tout ce qu’il a fait depuis l’âge de 15 ans «».

Le 14 mars aura lieu la 63e cérémonie des Grammy Awards. dans lequel Billie Eilish et Phoebe Bridgers sont nominées. Découvrez tous les détails et actualités du gala en cliquant ici.