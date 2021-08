Elton John et Lady Gaga auraient une nouvelle collaboration explosive

Lors de la sortie de « Chromatica », son plus récent album studio, Lady Gaga a surpris ses fans avec la chanson « Sine From Above », une collaboration avec l’une des légendes vivantes les plus importantes de l’histoire de la musique pop : Elton John Who semble rejoindre à nouveau ses talents avec le chanteur de « Bad Romance » dans une nouvelle chanson qu’ils préparent tous les deux.

Une source proche de Lady Gaga et Elton John a anticipé que la nouvelle chanson « choquerait » leurs fans. Dans un article publié par The Sun, il est révélé que cette nouvelle chanson offre une » expérimentation extrême » contrairement à leur première collaboration, la décrivant comme » une chanson pop-dance qui va à des niveaux extrêmes de basse et de percussion « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les Foo Fighters révèlent de nouvelles conditions pour entrer dans leurs concerts

Lors de la sortie de « Sine From Above » en 2020, Lady Gaga a partagé quelques mots sur son amitié avec John lors d’une conversation avec Zane Lowe pour Apple Music, révélant que le musicien vétéran l’a aidée à « vraiment prendre soin d’elle », assurant que a longtemps été son mentor.

« Je veux dire, il me met toujours au défi de garder la tête hors de l’eau et c’est quelque chose que j’ai toujours apprécié, qu’il sait toujours quand je suis à terre. Il sait juste. Et il sait pourquoi je me cache, parce que je ne veux jamais que quelqu’un me voie quand je suis comme ça », a déclaré Gaga à propos de sa relation avec le musicien.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le chanteur de Cradle of Filth fait allusion à une collaboration avec Ed Sheeran

Lady Gaga assure qu’Elton John a toujours réussi à la mettre au défi de prendre soin de son talent artistique et surtout, de prendre soin d’elle-même en tant que personne, ce qu’elle a révélé être honorée de son amitié avec lui. Récemment, Elton John a révélé une nouvelle collaboration avec Dua Lipa, avec qui il partage également une amitié étroite.

Le duo a présenté « Cold Heart », un remix du trio de musique électronique PNAU dans lequel les paroles de certaines des chansons les plus célèbres d’Elton John sont combinées dans un rythme de danse techno, avec la participation de Dua Lipa chantant le refrain de « Rocket Man » , qui est utilisé comme refrain sur cette nouvelle chanson.