Elton John est en pourparlers pour une suite documentaire de ‘Rocketman’

Des rapports ont révélé que Elton John Je serais en pourparlers avec Netflix pour sortir une nouvelle suite documentaire de son biopic de carrière, «Rocketman».

Selon les informations, la suite serait réalisée au format documentaire, contenant des coulisses qui ne pourraient pas entrer dans la bande originale de 2019.







Le documentaire serait intitulé, ‘Les piliers d’Hercule’, et couvrira les tournées de John au fil des ans Années 70, en plus d’images inédites du chanteur et John Lennon. Le documentaire comprendrait également «des histoires au sein du groupe de Elton John qui n’ont pas été montrés dans le Biopic, Rocketman».







Ruban «Rocketman» a été libéré en mai du 2019, Protagonisée par Taron Egerton jouer le légendaire Elton John et suite aux années d’irruption du musicien sur la scène mondiale.