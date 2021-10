Elton John dévoile une nouvelle collaboration avec Stevie Wonder

Le légendaire chanteur musicien Elton John prépare pour la prochaine sortie un nouvel album studio qu’il a intitulé « The Lockdown Sessions », qui est une compilation des collaborations que l’artiste a réalisées tout au long de 2020, la grande majorité de ces émissions étant réalisées à distance.

Après avoir anticipé qu’il aurait la participation d’une grande variété d’artistes, d’Eddie Vedder, Dua Lipa, Lil Nas X ou Miley Cyrus, Elton John a révélé à ses fans une chanson intitulée « Finish Line », qu’il a interprétée avec le le prodige du clavier Stevie Wonder, le décrivant à travers une déclaration comme l’un de ses enregistrements préférés parmi tous ceux qu’il a réalisés.

« La voix de Stevie est aussi bonne que je me souvienne de l’avoir entendue. On dirait à nouveau un garçon de 17 ans, il chante avec une joie pure et exubérante dans sa voix. Andrew Watt a fait un travail incroyable en production. C’était un processus magique », a noté John à propos du résultat final de cette chanson.

Après avoir entretenu une amitié qui est restée forte pendant 50 ans, c’est la première fois qu’Elton John et Stevie Wonder exécutent un duo complet, malgré le fait que chacun a contribué et collaboré au matériel de l’autre. «Il a toujours été si gentil et gentil avec moi, et son talent est plus que ridicule. Quand vous entendez ce qu’il fait vocalement et instrumentalement sur ‘Finish Line’, vous pensez qu’il y a un vrai génie là-bas. »

À propos de cette collaboration, Stevie Wonder a ajouté : « C’est une joie et un honneur de chanter, de jouer du piano et de l’harmonica pour Elton. Il a vraiment été l’un des grands esprits de la musique, de la vie, de l’amitié et de l’amour. L’art et la musique véritables, comme l’amour, représentent un engagement éternel qui dure de nombreuses vies.

« The Lockdown Sessions » a été enregistré sur une période de 18 mois, étant le 32e album de la carrière d’Elton John. El artista comenzó con su desarrollo en el momento en que tuvo que poner en pausa su gira de despedida a los escenarios “Farewell Yellow Brick Road”, la cual espera pueda ser retomada en el 2022. El álbum saldrá a la venta el próximo 22 de octobre.