Eloy de Jong: « aurait pris une pilule qui m’a rendu hétéro »

En plus de sa musique, Eloy de Jong est surtout connu pour son sourire dentifrice. Le chanteur pop est toujours de bonne humeur sur scène. Mais Eloy a également traversé des moments difficiles.

Alors qu’il n’avait que 14 ans, l’homme de 47 ans s’est présenté à sa mère comme homosexuel. «Nous avons tous les deux dû pleurer. J’étais juste soulagé. Et ma mère a pleuré parce qu’elle savait à quel point c’était difficile pour moi », explique maintenant l’artiste dans sa biographie« Peu importe ce que les autres disent ».

C’est ainsi que son père a réagi

Pour son père, cependant, la sortie a été un choc: «Sa réaction n’aurait pas pu être pire: d’abord il m’a traité comme de l’air, puis il m’a méprisé. Je pense qu’il ne m’a pas parlé pendant la majeure partie de l’année suivante. Pour lui, l’homosexualité était contre nature. Il est même allé jusqu’à se laver les mains quand il a touché quelque chose que j’avais déjà touché », a déclaré Eloy, décrivant la période difficile.

«Je voulais être normal. Je voulais montrer le monde parfait. Mais les autres savaient bien avant moi que j’étais gay », a déclaré le chanteur.

« S’il y avait eu une pilule qui m’a rendu hétéro, je l’aurais certainement prise. »

C’était un idiot dans les années 90

«J’ai envié les garçons hétéros», dit-il. Alors que le musicien est venu à sa famille à l’adolescence, il ne s’est ouvert à ses fans que bien plus tard, en 1999. Dans les années 90, Eloy de Jong faisait partie du groupe de garçons «Caught in the Act» et était considéré à l’époque véritable idiot. Mais il ne se sentait pas à l’aise de le faire.

Il a fait semblant d’être devant ses fans

«À l’époque, j’avais l’impression d’être l’un de ces acteurs à Disneyland: ils se promènent toute la journée en costumes de Mickey Mouse, agitant, sautant et se faisant prendre en photo avec les enfants. À la fin de la journée, j’ai enlevé mon costume et enlevé mon masque. Puis j’étais à nouveau moi, le jeune homme gay et peu sûr de lui qui se sentait nu », a-t-il déclaré dans sa biographie.

Eloy et son partenaire ont une fille

Le chanteur pop vit désormais sa sexualité ouvertement et est soutenu par ses fans. Mais Eloy a également trouvé le bonheur en privé. Il est en couple avec son partenaire Ibo depuis environ 13 ans. Les deux ont une fille de neuf ans nommée Indy. La famille vit à Utrecht aux Pays-Bas. Le chanteur est également originaire de Hollande.