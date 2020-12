Elon Musk voulait vendre Tesla à Apple, mais Tim Cook ne s’est pas présenté à la réunion

La motivation était compréhensible: les semaines sombres de Tesla et les problèmes de production de la Model 3 représentaient d’énormes problèmes pour Elon Musk, qui pendant les phases les plus mouvementées s’est trouvé obligé de gérer d’une part la colère des investisseurs et d’autre part que des clients qui n’ont pas pu voir les voitures achetées livrées. Le fait est qu’à cette époque – nous parlons de 2017 – Musk aurait pensé à vendre son entreprise à Apple, seulement pour faire face à l’impossibilité d’avoir une rencontre avec Tim Cook.

Elon Musk a parlé de l’incident dans un tweet sur son profil personnel, où il a expliqué: «Pendant les jours sombres du programme Model 3, j’ai écrit à Tim Cook pour discuter de la possibilité de vendre Tesla à Apple (pour 1/10 de la valeur actuel). Il a refusé de venir à la réunion«À l’époque, Tesla souffrait d’une énorme hémorragie financière causée par l’incapacité de produire un véhicule de sa ligne avec un volume suffisant et constant. Une situation très différente de la situation actuelle, avec une valeur globale de l’entreprise qui la possède. conduit à être la réalité automobile la plus riche du monde.

En 2017, cependant, Tesla était à quelques semaines de la faillite et seule la réaffectation de tous les efforts de l’entreprise vers la production de Modèle 3 a sauvé l’avenir d’une entreprise de plusieurs milliards. Les deux sociétés américaines sont cependant fortement liées par les talents qui travaillent au sein de leurs bureaux: de nombreux salariés des deux sociétés sont passés de Tesla à Apple et vice versa. « Si vous ne pouvez pas entrer dans Tesla, allez travailler pour Apple. Je ne plaisante pas », a tweeté Musk, laissant entendre qu’Apple développe une batterie lithium-fer-phosphate, la même que celle utilisée pour Voiture Tesla. « Si c’est vrai, c’est bizarre », a commenté Musk.