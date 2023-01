Elon Musk veut éloigner tous les essais Twitter de San Francisco, craignant une perception négative

in

Elon Musk a demandé à un juge d’ordonner le déplacement d’un prochain procès d’actionnaire de San Francisco en raison de ses craintes que le jury puisse être biaisé contre lui. Musk demande au juge de déplacer le procès dans l’ouest du Texas dans un dossier déposé vendredi en raison de l’hostilité des habitants de la région de la baie qui entoure Elon Musk et ses entreprises et empêche un procès équitable.

Le recours collectif des actionnaires a lieu en raison d’un tweet désormais célèbre de Musk en 2018, dans lequel il affirmait avoir le «financement garanti» pour privatiser Tesla. Le procès l’accuse de manipuler les actions de la société.

Dans les semaines qui ont suivi le tweet, les actions de Tesla ont connu des hauts et des bas extrêmes, ce qui a conduit à une amende de 40 millions de dollars de la part de la Securities and Exchange Commission. Le prochain procès, selon CNBC, décidera si le tweet de Musk en 2018 a eu un impact sur le cours de l’action de Tesla ainsi que si Tesla et Musk devraient être tenus responsables des dommages allégués.

Elon Musk et son équipe d’avocats craignent que la manière dont il a licencié les employés de Twitter et la manière dont ses transactions sur Twitter, l’un des endroits les plus populaires pour travailler à San Francisco, aient été signalées, ait rendu les gens furieux.

« La récente couverture médiatique locale a créé un environnement qui encourage le groupe de jurés du district à avoir des préjugés négatifs contre l’utilisation de Twitter par M. Musk », indique le dossier. « Les jurés potentiels qui ont des opinions négatives sur l’utilisation et la relation de M. Musk avec Twitter en général à la suite de cette couverture ne seront pas en mesure de séparer ce biais de base des faits dans cette affaire et seront donc incapables d’évaluer de manière impartiale la conduite de Musk. »

Le dossier ajoute également que la prise de contrôle chaotique de Twitter par Musk, qui comprenait des licenciements massifs au siège social de l’entreprise à San Francisco et dans d’autres endroits, « a déjà créé un biais substantiel » chez ceux qui ont (ou connaissent quelqu’un qui a) été touchés par les suppressions d’emplois.

Le procès affirme en outre que les responsables locaux «favorisent» fréquemment des rassemblements contre Musk et son siège à San Francisco, renforçant encore ce «préjugé» et conduisant à un procès inéquitable. Musk et ses avocats veulent que le procès soit reporté afin de donner le temps aux « mauvais sentiments » autour de Musk de s’estomper si le juge décide de ne pas déplacer l’affaire au Texas, où se trouve Tesla.

