Elon Musk vend ses maisons pour emmener l’homme sur Mars

Parmi les projets les plus ambitieux du milliardaire Elon Musk il y a à apporter homme sur Mars. L’objectif est connu et le reste est l’une des raisons pour lesquelles l’entrepreneur a fondé sa société d’exploration spatiale SpaceX. Au cours d’une récente interview accordée au journaliste allemand Mathias Döpfner et rapportée dans La Repubblica, cependant, l’entrepreneur a pu clarifier à quel point il se soucie vraiment de ce qui de l’extérieur pourrait être considéré simplement comme l’un de ses nombreux projets: dans l’un des mesures que le milliardaire a en effet prétendues s’engager vendre toutes ses propriétés immobilier pour fusionner l’intégralité du produit en actions de ses sociétés.

Musk est en fait devenu célèbre pour plusieurs raisons. Les voitures électriques de son entreprise Tesla ils ont contribué à révolutionner le paysage des quatre roues; avec The Boring Company l’entrepreneur a l’intention de construire des tunnels souterrains à une vitesse et une commodité sans précédent; grâce à Neuralink travaille dans le monde des interfaces cerveau-homme-machine pour fusionner les intelligences humaines et artificielles, tandis que l’entreprise SpaceX est en train de produire un système Internet à large bande par satellite et un vaisseau spatial déjà capables de s’interfacer avec les équipements de la NASA. Cependant, la priorité à long terme de l’entrepreneur n’en est qu’une: «faire de l’humanité une espèce multiplanétaire».

« Il faudra d’énormes ressources pour construire une ville sur Mars – a déclaré Musk au cours de la longue interview – et je veux pouvoir contribuer autant que possible. Et je voudrais qu’il soit clair que je suis sérieux ». Le milliardaire a annoncé qu’il avait vendu sa maison principale de Los Angeles il y a deux mois, et qu’il faisait de même avec les autres propriétés; le but est de tout miser sur les actions de ses sociétés: « Si elles échouent, j’échoue aussi ». Dans sa feuille de route, Musk a émis l’hypothèse que le premier homme pourrait atterrir sur la planète rouge déjà dans 6 ans, alors qu’il imagine lui-même son premier voyage en orbite en 2 ou 3 ans, à peu près au moment où il a l’intention de lancer le premier vaisseau spatial sans pilote Crew Dragon sur Mars.