Elon Musk tient la promesse de Twitter et vend 1,1 milliard de dollars d’actions Tesla pour payer des impôts

Détroit : Après avoir fait une promesse sur Twitter, le PDG de Tesla, Elon Musk, a vendu environ 900 000 actions du constructeur de voitures électriques, ce qui représente plus de 1,1 milliard de dollars qui serviront à payer les obligations fiscales pour les options d’achat d’actions.

Les ventes, divulguées dans deux documents réglementaires mercredi soir, couvriront les obligations fiscales pour les options d’achat d’actions accordées à Musk en septembre. Il a exercé des options pour acheter un peu plus de 2,1 millions d’actions pour 6,24 € chacune. Les actions de la société ont clôturé mercredi à 1 067,95 € par action.

Les transactions ont été « automatiquement effectuées » dans le cadre d’un plan de négociation adopté le 14 septembre pour vendre des options qui expirent l’année prochaine, selon des formulaires déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. C’était près de deux mois avant qu’il ne lance l’idée de la vente sur Twitter.

Après les transactions, Musk détient toujours environ 170 millions d’actions Tesla.

Musk était le plus grand actionnaire de Tesla en juin, détenant environ 17% de la société, selon le fournisseur de données FactSet. Il est la personne la plus riche du monde, selon Forbes, avec une valeur nette d’environ 282 milliards de dollars, la plupart en actions Tesla.

Le week-end dernier, Musk a annoncé qu’il vendrait 10% de ses participations dans l’entreprise, d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars, sur la base des résultats d’un sondage qu’il a mené sur Twitter. Les tweets de vente ont provoqué une vente des actions lundi et mardi, mais ils en ont récupéré une partie mercredi. Les actions ont augmenté de 2,6 pour cent à 1 096 € dans les échanges prolongés mercredi, et elles ont augmenté de plus de 50 pour cent cette année.

L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, a déclaré qu’il semblait que Musk commencerait à vendre des actions à la fin de l’année. « La question sera pour les investisseurs s’il vend la totalité de sa participation de 10 % au cours des prochains mois ou si cela se fait pièce par pièce en 2022 », a écrit Ives dans une note aux investisseurs.

Ives a calculé que Musk a environ 10 milliards de dollars d’impôts à payer sur les options d’achat d’actions qui seront acquises l’été prochain.

Le Musk, parfois abrasif et imprévisible, a déclaré qu’il proposait de vendre les actions, car certains démocrates ont poussé les milliardaires à payer des impôts lorsque le prix des actions qu’ils détiennent augmente, même s’ils ne vendent aucune action. Cependant, le libellé sur les gains non réalisés, également appelé «taxe des milliardaires», a été supprimé du budget du président Joe Biden, qui est toujours en cours de négociation.

« On a beaucoup parlé ces derniers temps des gains non réalisés étant un moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla », a-t-il tweeté samedi après-midi. « Est-ce que vous soutenez cela ? »

Tesla ne verse pas de salaire en espèces à Musk mais a reçu d’énormes stock-options. « Je n’ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions », a tweeté Musk.

Tesla Inc. est basée à Palo Alto, en Californie, bien que Musk ait annoncé qu’il déménagerait son siège social au Texas.

