Elon Musk suscite la controverse après avoir révélé qu’il souffrait du syndrome d’Asperger sur «  SNL  »

Klorane Extrait d'Olivier Baume Après Shampooing Epaisseur et Vitalité 200ml

Description : Klorane Baume Après-Shampooing à l'Olivier est un soin capillaire formulé pour les cheveux affaiblis par le temps. Grâce à l'extrait essentiel d'olivier qu'il contient, il permet d'hydrater la fibre capillaire et de la repulper. Vos cheveux sont nourris, plus doux, plus souples et plus brillants. Le plus de ce produit ? Sa texture légère et fondante. Un test a été réalisé auprès de 68 sujets; Les taux de satisfaction sont de : 80% pour l'affirmation 'vos cheveux sont régénérés' suite à 15 jours d'application du soin, 83% pour 'vos cheveux sont hydratés' et 79% pour 'vos cheveux sont faciles à démêler' après application. Indications : Soin capillaire pour les cheveux en perte de matière. Conseils d'utilisation : Appliquer le shampooing dès la racine sur les cheveux rincés et essorés. Laisser agir quelques minutes, avant de démêler au doigts, puis de peigner et de rincer. Composition : Water, Glycerin, Cetearyl alcohol, dicaprlyl carbonat, vieagr, PEG-40 hydrogenated castor oil, ceteareth-33. betaine, butyrospermum parkii (shea)butter, butyrospermum parkii butter), benzyl salicylate, citronellol, fragrance (parfum), hydrolyzed wheat protein, hydroxyethylcellulose, hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, limonene, linalool, olea europaea (olive) fruit extract (olea europaea fruit extract), phenoxyethanol, propanediol sclerotium gum, sodium benzoate, tocopherol, tocopheryl nicotinate. Conditionnement : Tube de 200ml.