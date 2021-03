Elon Musk s’est déclaré avoir recours à Tesla: qu’est-ce que cela signifie?

Elon Musk n’est pas étranger à la controverse. En fait, certains pourraient soutenir que la controverse est la véritable crypto-monnaie de son empire technologique. Désolé, je veux dire «royaume» technologique.

Musk vient de se déclarer roi, après tout, il est donc important que nous ayons la bonne terminologie.

Un récent dépôt de Tesla auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé le changement de titre. Bien que Musk soit encore techniquement le chef de la direction, «PDG» ne sera plus affiché en évidence sur les plaques de bureau laquées qu’il utilisera à l’avenir.

Au lieu de cela, le génie de la pop-science sera désormais connu sous le nom de «Technoking of Tesla». Dans le même dossier, le nouveau titre du PDG de Tesla, Zach Kirkhorn, a été donné en tant que « Master of Coin », ce qui ressemble à quelque chose sorti tout droit de contes de haute fantaisie comme « Game of Thrones ».

Que signifie réellement technoking?

Au-delà du fait que Musk pense probablement que cela semble cool, le nom lui-même ne signifie probablement pas grand-chose.

En ce qui concerne les tâches, il continuera d’exercer la fonction de directeur général de Tesla. Se déclarer roi ne change pas réellement son autorité légale. Très probablement, le mouvement vise simplement à aggraver la SEC et à générer du buzz.

En 2018, la SEC a forcé Musk à abandonner son titre de président dans un règlement à la suite de tweets trompeurs que le magnat avait envoyés. Il a pu conserver le titre de PDG, mais le poste de président est allé à Robyn Denholm. Les tweets suggéraient qu’il avait obtenu un financement pour rendre Tesla privé, alors qu’en fait, un tel accord n’existait pas. « Technoking » est probablement un peu de rétribution humoristique Musk – un « gotcha » à la SEC.

Musk est sans doute parmi les personnalités commerciales les plus dignes du buzz au monde. Bien qu’il reçoive beaucoup de crédit pour les réalisations en cours de rupture des frontières des entreprises qu’il dirige, son comportement excentrique suffit à certains pour se demander: «Est-il juste un frère de technologie milliardaire?»

Il fait souvent des comparaisons avec Tony Stark de «Iron Man», un milliardaire excentrique qui a le potentiel de secouer des industries entières, mais qui reste enclin à des escapades sourcils et des commentaires décalés.

Par exemple, en 2018, avec le tout premier lancement du Falcon Heavy, Musk a envoyé un Tesla Roadster pour le trajet, avec un mannequin dans le siège du conducteur qu’il a nommé Starman.

Lorsque le magnat de la technologie a eu son sixième enfant, lui et sa flamme actuelle, Grimes, ont appelé le bébé X Æ A-12 Musk.

Musk s’est une fois assis pour une interview avec Joe Rogan tandis que le couple fumait visiblement de la marijuana.

Peut-être que le plus effrayant de tous a été le moment où Musk a catégoriquement poussé l’idée que l’un des sauveteurs thaïlandais des cavernes était un pédophile.

À peu près au même moment que le changement de titre, Musk a décidé de tirer profit de l’engouement pour les NFT, en publiant une chanson sur les NFT qu’il prévoit de vendre en tant que NFT. Grimes elle-même a également récemment vendu un NFT pour 6 millions de dollars, alors que l’étrange marché virtuel continue de gagner une attention à la fois encourageante et peu flatteuse.

Qu’est-ce que cela signifie quand quelqu’un peut être fou mais fait de bonnes choses?

Dans notre société capitaliste, les personnes qui reçoivent le plus d’attention ne sont souvent pas examinées. Ils ne sont pas votés pour, ils entrent en scène parce qu’ils font quelque chose qui intéresse de larges pans de la population, et tout a le potentiel d’attraper un certain zeitgeist.

Musk est entré dans la vie publique en tant qu’innovateur avec des objectifs énormes et irréalistes pour les voitures électriques et l’exploration spatiale. Des experts et d’autres chefs d’entreprise l’ont immédiatement appelé. Il a fait face à une quantité énorme de critiques et de scepticisme, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il commence à tenir ses promesses.

Maintenant, Musk est déchaîné. Il est créatif, il est populaire et il dirige une société publique dont le symbole boursier se nourrit de l’attention. Une façon de rester pertinent est de créer la controverse. C’est une tactique aussi ancienne que les médias eux-mêmes.

Cela excuse-t-il les actions elles-mêmes, en particulier les plus graves? Bien sûr que non.

Des poursuites ont été intentées au milieu d’appels à réformer les opérations de Tesla, car une usine en République démocratique du Congo a contraint des enfants au travail manuel, causant parfois des blessures graves et la mort. Ces choses ne peuvent être ignorées.

Quatre autres entreprises ont également été impliquées, dévoilant un test moral systémique massif selon lequel le monde pourrait échouer. Et la masculinité toxique dans la technologie a longtemps été un problème.

Tesla a également été accusé de promouvoir une culture de travail toxique globale. L’inconvénient de confier les rênes à une personne susceptible de se déclarer roi de la technologie est l’effort éreintant constant pour suivre les nouvelles innovations.

Si vous repoussez toujours les limites et ne prêtez pas attention aux besoins de votre main-d’œuvre, quelqu’un va être pressé. C’est ce qui est arrivé aux neuf anciens employés de Tesla qui ont enregistré le dossier avec Business Insider.

L’article continue ci-dessous

En tant que culture, nous n’avons jamais fui la royauté.

Curieusement, les Américains n’ont jamais eu de problème à couronner le meilleur d’une industrie particulière et à les vénérer en tant que tels, malgré les origines de la nation sous la forme d’une rébellion contre la monarchie britannique.

Et pourtant, maintenant nous sommes obsédés par eux. Les flux de médias sociaux et les moteurs de recherche sont remplis à ras bord de milliers et de milliers de visites d’articles sur les dernières déclarations du prince Harry et de Meghan Markle. Nous sommes tellement obsédés par la royauté que nous en faisons même la nôtre.

Cela se passe dans la musique; Michael Jackson a été surnommé le roi de la pop par les fans et les médias, Elvis Presley était le roi du rock ‘n’ roll, Aretha Franklin était la reine de la soul, et personne ne joue avec Queen Bey.

Cela se produit dans le sport; La star du basket Lebron James a été surnommée King James. Cela arrive même là où on s’y attend le moins – compte tenu de notre histoire – en politique, car les Kennedy avaient leur Camelot.

Ce n’est qu’une opinion, mais il est probable que Musk tente de rejoindre les rangs de la royauté culturelle et de récolter les bénéfices de l’attention que son statut apporte.

« Technoking » pourrait sillonner quelques sourcils, mais cela va les inspirer à plonger dans les terriers profonds d’Internet et à devenir des fans ou des investisseurs potentiels. Même les détracteurs travaillent à l’avantage de Musk.

Si le monde a appris quelque chose au cours des quatre années désastreuses d’un narcissique encore plus débridé et de ses politiques, il n’y a vraiment pas de mauvaise presse.

Elon Musk, Technoking of Tesla, compte là-dessus.

Kevin Lankes, MFA, est un éditeur et auteur dont le travail est apparu dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.