Elon Musk se révèle être un grand fan de la série de jeux Call of Duty

Fondateur de Tesla Elon Musk a toujours été montré comme joueur passionné et en a récemment un Liste de jeux vidéo préférés révèle pourquoi Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Chasse sauvage qu’il a même dans son dernier modèle Tesla S Mode Arcade de la voiture électrique rendue jouable.

Mais ce ne sont pas tous les jeux que le l’homme le plus riche du monde aime jouer. Lors d’un événement, un fan lui demande au passage s’il l’est aussi Appel du devoir d’Activision jouerait. La réponse courte et concise d’Elon Musk est claire: il est un grand fan de la série de jeux belle depuis le premier match en 2003.

Été un vrai depuis le début 👊 – Call of Duty (@CallofDuty) 28 mai 2021

En tant que joueur passionné, il n’est pas surprenant que Musk soit également fan de l’une des plus grandes franchises de jeux vidéo. Avec Call of Duty: Guerre froide Black Ops le dernier titre de la série est sorti pour la PS5 et la Xbox Series l’automne dernier. Un nouveau jeu de la série de tir sera publié par Sledgehammer plus tard cette année.

Plus récemment, on a demandé à Elon Musk de Xbox si l’entrepreneur technologique n’en aurait pas un construire un vrai phacochère serait – par exemple avec la technologie Tesla. Le véhicule blindé militaire de la célèbre série de jeux Halo devrait être tout un défi pour le milliardaire féru de technologie. En tant que joueur passionné, Musk se montre également Série Halo plus que ravi, mais s’il s’y conformera est discutable.

En attendant, il y travaille d’arrache-pied avec son programme spatial SpaceX d’envoyer des gens sur Mars à l’avenir. Il aide également à développer Neuralink une méthode révolutionnaire pour aider les personnes physiquement handicapées à l’aide d’une puce transplantée dans le cerveau. La tentative de faire jouer un singe à un jeu vidéo via la transmission de la pensée a déjà fonctionné de manière impressionnante: