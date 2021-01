Elon Musk révèle la seule console de jeu vidéo qu’il ait jamais utilisée

Elon Musk Il est peut-être l’une des personnes les plus riches de la planète, mais il ne fait aucun doute qu’il n’est pas étranger au sujet des jeux vidéo. Il suffit de regarder les voitures produites à Testla, qui sont capables de jouer à des jeux vidéo. De plus, il a toujours tenu ses followers au courant sur les réseaux sociaux de la prochaine aventure interactive qu’il entreprendra.

Musc il se définit comme un PC Gamer au fond, mais récemment, il aurait fallu un certain temps pour révéler quelle a été la seule franchise qui lui a permis de rompre sa tradition et de tomber pour l’utilisation d’une console.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter vous pose des questions sur votre jeu préféré sur consoles, Musc garantirait qu’il aurait joué « Halo», Saga appartenant à la Xbox. Curieusement, la ligne principale de cette saga n’est plus forcément attachée aux consoles, depuis l’an dernier 343 Industries amenées à PC « Collection Halo The Master Chief« , Qui comprend six jeux dans la franchise, à l’exception de »Halo 5: Gardiens».

Depuis le mois dernier, Musc a été présenté sur les réseaux sociaux comme un acteur de « Cyberpunk 2077». Malgré de graves accusations et plaintes contre CD Projekt Red et les pannes constantes de votre produit, Musc a fait des publications constantes dans lesquelles il loue l’esthétique et les designs présentés dans Ville de nuit.

Jusqu’au moment Musc Il est le seul milliardaire de haut niveau qui s’est prononcé en faveur du jeu, même s’il ne serait pas la seule personnalité à rendre son verdict. Il y a aussi le cas de Hideo Kojima, créateur de la saga « Engrenage métallique« Et directeur de »Échouement mortel», Qui aurait même une apparence portant la moto Kaneda sur la bande « Akira».