Elon Musk reporte indéfiniment la relance de la «vérification payante» à 8 € de Twitter et veut limiter l’usurpation d’identité

Lors d’une récente réunion générale sur Twitter, Elon Musk a annoncé qu’il reporterait indéfiniment la relance de Twitter Blue ou du programme de vérification payante. La seule condition où il est à l’aise pour relancer Twitter Blue, c’est quand ils sont convaincus que des usurpations d’identité importantes ne se produisent pas.

L’un des premiers grands changements apportés à Twitter par Musk après sa prise de fonction a été d’introduire un Twitter Blue remanié, qui a donné aux utilisateurs la possibilité d’acheter une coche Twitter Verified Blue, ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités groupées.

Malgré les avertissements internes du propre personnel de confiance et de sécurité de Twitter, le déploiement dirigé par Musk a rapidement conduit à une usurpation d’identité généralisée de comptes de premier plan, y compris ceux des annonceurs de Twitter. En fait, certains des comptes les plus importants de Twitter ont été si massivement usurpés, y compris celui de Musk, que la situation est rapidement devenue incontrôlable. Une entreprise pharmaceutique en fait perdu des milliards après un compte usurpé a envoyé un tweet qui a fait s’effondrer leur action.

Les abonnements Twitter Blue, ou principalement, le programme de vérification payante ont été désactivés deux jours plus tard. De toute évidence, l’exécution du plan de Musk était un gâchis.

La semaine dernière, Musk a annoncé que son équipe relancerait le service avant le 29 novembre. Lors de la réunion de lundi avec les 2700 employés restants de Twitter, cependant, Musk a annoncé que Twitter « pourrait le lancer (vérification payante) la semaine prochaine, ou pas ». Il a ajouté: « Mais nous n’allons pas lancer tant qu’il n’y aura pas une grande confiance dans la protection contre ces usurpations d’identité importantes. »

« Toute plate-forme de médias sociaux donnée, à mon avis, peu importe ce qu’elle est, sera vulnérable aux bots et aux trolls à moins qu’il n’y ait une barrière de paiement pour augmenter considérablement le coût des bots et des trolls », a-t-il déclaré.

Bien que l’on ne sache toujours pas comment Musk prévoit de lutter contre l’usurpation d’identité des principaux annonceurs et organisations d’entreprise, une théorie qui a émergé parmi les personnes qui suivent de près l’affaire est l’utilisation de différentes couleurs de badges.

Depuis que Musk a pris le relais et annoncé que la vérification pouvait être achetée sur la plateforme, Twitter a été ajouter et supprimer des coches et des étiquettes grises distinctes sur les comptes de haut niveau sans explication.

Musk a déclaré que la société devra « probablement » donner aux « institutions et entreprises » un « contrôle de couleur différent », mais n’a pas précisé, notant que « c’est toujours quelque chose auquel nous réfléchissons ».

