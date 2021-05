Elon Musk provoque la panique des OVNIS avant les débuts de SNL

Malheureusement, les extraterrestres ne se sont pas rendus à Los Angeles à Cinco de Mayo cette année. Les habitants des Ozarks n’ont pas non plus vu des extraterrestres voler dans le ciel jeudi soir dernier. La panique OVNI est attendue dans le monde entier. Et tout a commencé à Los Angeles. De nombreux résidents du sud de la Californie mardi dernier étaient convaincus que les ovnis envahissaient la planète après avoir vu d’étranges lumières se déplacer dans le ciel à l’unisson. Une personne a tweeté: « Est-ce que quelqu’un d’autre a vu un brin de lumières en mouvement au-dessus de Los Angeles ce soir? » Le tweet comprenait une vidéo des lumières mystérieuses qui ont déconcerté de nombreux utilisateurs de médias sociaux et, pour certains, un peu effrayés. Mais il y a une explication simple, et tout indique Elon Musk.

En fin de compte, centibillionnaire Elon Musk est à blâmer pour la soi-disant invasion d’OVNI sur Los Angeles plus tôt cette semaine. Ces lumières brillantes dans le ciel étaient en fait son satellite SpaceX Starlink, dont il y en a plus de 1300. Cela explique pourquoi les lumières se déplaçaient ensemble à l’unisson presque parfait. Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, SpaceX a lancé une fusée Falcon 9 qui transportait 60 de ses satellites Starlink. Musk a maintenant bien plus de 1 000 de ces satellites dans l’espace extra-atmosphérique.

Une autre personne sur les réseaux sociaux a déclaré: « Elon vient de me faire penser que j’étais sur le point de mourir, merci les satellites Starlink. » L’astronome Dr James Davenport a discuté de « l’invasion d’OVNI », déclarant: « Ils étaient toujours en orbite basse, et ils étaient toujours regroupés ensemble, nous appelons cela comme le train Starlink. » Ce n’est pas un phénomène propre à Los Angeles. Les satellites Starlink sont souvent confondus avec des observations d’OVNIS partout aux États-Unis plusieurs fois par an, ainsi que des lancements séparés de SpaceX qui font croire à de nombreuses personnes que des extraterrestres sont sur le point de conquérir la planète.

Le Dr James Davenport a poursuivi en disant: «Vous voyez comme une petite chaîne de satellites tous rapprochés qui réfléchissent la lumière du soleil vers nous», en décrivant comment nous pouvons si bien voir les satellites sur Terre. Quant à Elon Musk, il est actuellement occupé à se préparer à accueillir l’édition de cette semaine de Saturday Night Live, où il pourrait parler de ce lancement particulier de SpaceX, entre autres. Parlera-t-il des ovnis et de l’existence des extraterrestres? Pour l’instant, ce n’est pas clair, donc nous devrons simplement nous connecter le samedi 8 mai, pour être sûr.

Une chose qu’Elon Musk est presque assuré d’évoquer est le mème crypto-monnaie Doge Coin, qu’il soutient depuis assez longtemps. Chaque fois que Musk évoque la populaire pièce de monnaie meme, les prix commencent à augmenter. Les détenteurs du Doge Coin s’attendent à ce que la crypto-monnaie atteigne des sommets records (« vers la lune », comme le disent les détenteurs sur Reddit et Twitter) ce week-end, grâce à l’apparition de Musk sur Saturday Night Live, même si certains pensent qu’il pourrait même ne pas en parler du tout. Quoi qu’il en soit, Musk aura probablement beaucoup à dire sur un certain nombre de sujets différents lors de sa première fois en tant qu’animateur de la populaire émission de sketchs. Vous pouvez regarder quelques séquences vidéo des satellites SpaceX au-dessus de Los Angeles depuis Cinco de Mayo ci-dessus, grâce à la personnalité de la radio Twitter de Casey McCabe Compte.

