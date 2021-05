Elon Musk promet de «  bien se comporter  » en tant qu’hôte sur SNL

It's About Romi Lampadaire sur pied blanc H146cm

Un élégant luminaire sur pied pour toute pice Avec son design élégant, le luminaire pied offre ce qu'il faut pour se sentir bien dans n'importe quel style de vie et pour améliorer l'ambiance. Le contraste entre le métal et le béton permet d'alléger la clarté du dessin.Le plaisir de la lumire sur un design mince avec son corps étroit, la lampe est trs discrte. Seul le culot de la lampe fournit un argument solide pour démontrer que la lampe doit sa présence dans la pice. Grce au long cble, la lampe peut tre placée loin d'une prise de courant. Spécifications : - Poids : 5 kg - Matériaux : fer, béton - Abat-jour : 18 x 18 x 18 cm - Longueur du cble : 200 cm - Douille : E27 - Consommation d'électricité : 40 wattsInclus dans la livraison : - Lampadaire (Ampoule non fournie dans le contenu de la livraison) - Manuel d'instructions