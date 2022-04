Elon Musk pourrait réintégrer Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter et partager les mêmes points de vue sur la manière dont la plate-forme devrait être gérée

27 avril 2022 10:39:51 IST

Suite à l’acquisition de Twitter par Elon Musk pour un montant record de 44 milliards de dollars et à la privatisation du site de micro-blogging, plusieurs analystes commerciaux sont d’avis que le milliardaire excentrique de la technologie pourrait embaucher le co-fondateur Jack Dorsey pour être réintégré en tant que PDG de Twitter.

Musk et Dorsey partagent un excellent lien et sont des amis très proches depuis des années maintenant. Tous deux partagent également les mêmes idées et la même vision sur le fonctionnement de Twitter et sur la façon dont la pression de Wall Street et des annonceurs a fait de Twitter l’otage des actionnaires. Dorsey et Musk partagent également les mêmes points de vue sur la crypto-monnaie, l’intelligence artificielle et le web3 et ses possibilités futures.

Plus tôt ce mois-ci, lorsque Musk a été invité à rejoindre le conseil d’administration (ce que Musk a finalement refusé), Dorsey avait déclaré qu’il espérait que Musk siégerait longtemps au conseil d’administration de Twitter.

En 2020, lorsque Dorsey a subi des pressions pour démissionner de son poste de PDG de Twitter par le conseil d’administration, c’est Musk qui s’est prononcé en son faveur.

Musk et Dorsey partagent également la conviction que l’algorithme de Twitter, en particulier le fonctionnement du flux Twitter, doit être transparent et open source, ce qui signifie qu’il doit être ouvert à tous. Tous deux ont également critiqué le contrôle de Twitter sur la liberté d’expression. Musk, qui prétend être un absolutiste en matière de liberté d’expression, peut avoir des opinions qui vont aux extrêmes. Le point de vue de Dorsey sur la liberté d’expression, cependant, n’est pas si loin derrière.

Une autre raison pour laquelle Musk pourrait nommer Dorsey au poste de PDG est le fait que le PDG de Tesla & SpaceX a beaucoup à faire, avec plusieurs missions spatiales vitales à venir et les nombreux délais de développement et de production que Tesla doit respecter.

La gestion de Twitter sera une tâche monumentale, compte tenu de toutes les réformes et changements prévus pour la plateforme. Le fait que Dorsey et Musk partagent les mêmes opinions sur Twitter est une autre raison pour laquelle les analystes favorisent le retour de Dorsey.

Cela dit, ce ne sont au mieux que des conjectures. Pendant longtemps, Musk a cru que s’il voulait que quelque chose soit fait d’une certaine manière, il devait être impliqué de très près. En outre, Dorsey est actuellement occupé par Block, une société de paiements financiers qu’il tente de développer.

