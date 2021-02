Elon Musk permet aux singes de contrôler les jeux vidéo via la transmission de la pensée

L’entrepreneur passionné de technologie, multimillionnaire et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, aime être un joueur passionné et a récemment Liste de jeux vidéo préférés révélé. Mais maintenant, il laisse un grand singe à la console.

Connu pour ses nombreux projets inhabituels et parfois controversés comme une mission spatiale sur Mars, sa dernière idée porte le nom Neuralink. À cette fin, il envisage de mener une expérience pour prouver que le Peut influencer l’environnement via la transmission de la pensée à l’aide d’une technologie qu’il a récemment développée.

Transfert de pensée au moyen d’une puce dans le cerveau

Pour ce faire, il a maintenant fabriqué un singe avec une micropuce implantée dans sa tête Jouer à des jeux vidéo en utilisant uniquement votre esprit. L’expérience quelque peu étrange ne serait pas dangereuse pour les humains ou les animaux, a-t-il affirmé dans une interview.

Au contraire, son sujet de test devrait être un singe très heureux. L’entrepreneur avait déjà essayé sa dernière idée sur un porc qui avait un implant similaire implanté.

Dans l’interview, Musk a promis qu’une vidéo appropriée pour les expériences serait publiée dans les prochains mois pour montrer les progrès de la technologie Neuralink:

«Vous ne pouvez pas voir où se trouve l’implant, et c’est un singe heureux. Nous avons le plus bel enclos pour singes au monde. Nous voulons qu’ils jouent ensemble au mind-pong. «

Neuralink le nouvel avenir de l’humanité?

Selon Elon Musk, Neuralink pourra à un moment donné utiliser les implants dans le cerveau pour reconnaître et guérir des maladies, par exemple. Les capacités humaines pourraient également être élargies avec elle. À l’été 2020, il a présenté pour la première fois une puce fonctionnelle dans le cerveau et a expliqué qu’à un moment donné dans un proche avenir, il serait même possible de diffuser de la musique via une puce dans le cerveau.

Il sera donc intéressant de voir à quoi ressemblera la vision futuriste d’Elon Musk, qui a déjà lancé PayPal, est l’inventeur et le fabricant de la voiture électrique Tesla et travaille actuellement sur son projet spatial. SpaceX et les missions réussies vers l’ISS ont fait sensation. Dans un proche avenir, il aimerait envoyer les premiers humains sur Mars.