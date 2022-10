Elon Musk ou Enola Musk ? Quelqu’un a utilisé l’IA pour générer des images de célébrités échangées entre les sexes, et elles sont hilarantes

in

Les générateurs d’images basés sur l’intelligence artificielle peuvent être très amusants si vous avez des idées originales et la patience de les exécuter. Non seulement vous pouvez générer des œuvres d’art vraiment originales et esthétiques, mais vous pouvez également proposer des éléments qui ne manqueront pas de vous rapporter des points importants sur Internet.

Un utilisateur de Reddit a récemment utilisé un générateur d’images basé sur l’intelligence artificielle pour changer de sexe certaines célébrités célèbres. Les photos qui en résultent sont devenues un énorme succès en ligne, assez instantanément. Alors que certaines des images générées semblaient un peu décalées, la plupart de ces célébrités ressemblent au sexe opposé, presque comme si elles étaient nées de cette façon, ou nous regardions des photos de leurs jumeaux, mais du sexe opposé.

Elon Musk, par exemple, a l’air incroyable sur la photo. Le programme d’IA a mis en place une forme de filtre anti-vieillissement et s’est débarrassé des ridules et de certaines rides. Et bien sûr, cela a donné à Musk de longues mèches de cheveux.

Dans le cas de Jennifer Anniston, le programme a fait le contraire. Non seulement cela a ajouté quelques années à la version masculine, mais cela a également ajouté une barbe qui, soyons honnêtes, semble assez réaliste.

L’ensemble de photos de Chris Hemsworth a été le plus apprécié sur le fil Reddit où les photos ont été publiées, et nous pouvons voir pourquoi. Nous estimons que si Thor avait une sœur biologique sur Asgard, quelqu’un ressemblant à cela aurait dû assumer ce rôle.

Les photos de Conor McGregor montrent à quel point certains générateurs d’images AI fonctionnent de manière complexe. Non seulement le programme s’est débarrassé de sa brousse et de sa barbe adulte, mais il a également donné à Conor de très bons cheveux. Notez également le changement de tenue vestimentaire.

Et voici notre rappeur préféré vivant. Si le maréchal Mathers avait vraiment eu une jumelle, nous estimons que c’est exactement à quoi elle aurait ressemblé.

La transformation de Drake est à nouveau remarquable. Remarquez l’absence de barbe et le changement de la racine des cheveux dans la version générée par l’IA.

Les images de Gordon Ramsay sont cependant l’une des rares où le générateur d’images AI a fait un travail correct. On dirait simplement que Ramsay a mis une perruque dans l’image générée.

De même, le générateur d’IA avait une solution similaire pour Jim Parsons de TBBT et son image générée.

Enfin, la transformation de Tom Cruise avait cependant quelques ajustements identifiables, mais plus subtils.

La plupart des célébrités semblaient attirantes dans leurs avatars de sexe opposé. Un utilisateur de Reddit a observé cette fonctionnalité et a écrit : « Je viens d’apprendre que les belles personnes sont juste belles. »

