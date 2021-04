Elon Musk nous rappelle à tous que «  un groupe de personnes mourra probablement  » en allant sur Mars

BOBOCHIC Matelas ELON latex 100% naturel 160x200

Chez Bobochic, nous savons que trouver des produits de literie est un choix difficile et très personnel, nous n'avons pas tous les mêmes besoins pour ce qui est du confort, des matières, du budget ou même de la taille. Nous souhaitons vous fournir le plus de produit et d'informations possibles afin de vous guider vers le choix parfait, et surtout un choix durable ! Tous nos matelas ont leur spécificité propre et nous vous garantissons qu'il y en a un qui est fait pour vous ! De la mousse à mémoire de forme, des ressorts ensachés, des surmatelas des propriétés antibactériennes ou encore des structures de lit design… notre gamme literie est conçue pour satisfaire chaque besoin et assurer un sommeil de qualité et durable. La collection naturelle Elon Le matelas ELON est réalisé à partir de matière naturelle, bénéfique pour votre sommeil et votre santé. Avec un soutien et un confort incomparable, le matelas ELON associe durabilité et technologie avec plus de 1253 ressorts ensachés. Les ressorts vous offrent une indépendance de couchage idyllique pour un couchage seul ou à deux. Chaque partie de votre corps est soutenue, durant toute la nuit, quelle que soit votre position ou votre morphologie. Choisissez le confort le plus adapté à vos envies grâce au double face de couchage. UN MATELAS SAIN ET NATUREL Le Latex naturel : Issu de la sève d'hévéa, les matelas sont conçus avec du latex 100% naturel de qualité supérieure offrant un confort et un maintien entièrement adapté à votre morphologie et votre sommeil. C'est une matière naturellement antiacarienne avec des propriétés respirantes ce qui rend le latex naturel hypoallergénique. L'avantage premier de cette matière reste sa résistance grâce à son élasticité et son maintien, mais sa fabrication naturelle et respectueuse de l'environnement reste un atout majeur. Le Tencel® : La housse de nos matelas est exclusivement fabriquée en Tencel®, un tissu conçu à base de fibre de pulpe de bois, écologique et recyclable. Il possède de nombreuses vertus comme l'évacuation parfaite de l'humidité, une imperméabilité sans faille et c'est un tissu naturellement respirant qui vous offre la température idéal durant votre sommeil. Le cachemire : Ce tissu naturel et écologique, vous promet confort, douceur et légèreté. Il permet au garnissage d'absorber parfaitement et garanti un matelas moelleux et accueillant. La soie : Une matière offrant un garnissage naturellement hypoallergénique et anti-acariens. Elle permet d'assurer un confort durable et un matelas thermorégulateur. Composition du matelas Matelas 100% latex naturel Nombre de ressorts ensachés par dimension : 140/190 : 1254 160/200 : 1440 180/200 : 1220 Zones de confort : 7 Epaisseur : 26 cm Housse : - Polyester - Tencel ® Garnissage : cachemire-soie Face hiver : Laine/Cachemire/Soie/Polyester Face été : Coton/Polyester Technologie : 2 faces couchage en latex Pulse 100% naturel – densité 65 kg/m3 – bords de ressorts renforcés, évitant l'utilisation d'un...