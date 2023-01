Elon Musk nomme le chef de la Chine de Tesla, Tom Zhu, pour diriger les équipes mondiales du fabricant de véhicules électriques

03 janvier 2023 11:21:50 IST

Il y a quelques semaines, nous avons annoncé qu’Elon Musk avait décidé de déplacer le chef de Tesla Chine, Tom Zhu, pour diriger la nouvelle usine du constructeur automobile à Austin, au Texas. Maintenant, des rapports ont fait surface en ligne selon lesquels Zhu s’occupera des opérations de toutes les équipes mondiales de Tesla, faisant de lui le PDG de la marque de fabrication de véhicules électriques.

Pour être clair, bien que Zhu ait été promu et que son titre de poste ait été mis à jour, il n’a pas reçu le titre, ni le poste de PDG, juste les responsabilités.

Tom Zhu a été promu pour prendre en charge les usines d’assemblage américaines du constructeur de voitures électriques ainsi que les opérations de vente en Amérique du Nord et en Europe. De plus, le titre de vice-président de Zhu pour la Grande Chine n’a pas changé et il a également conservé ses responsabilités en tant que cadre supérieur de Tesla pour les ventes dans le reste de l’Asie depuis mardi, ce qui signifie qu’il continuera probablement à gérer et à diriger les opérations de Tesla en Asie-Pacifique. .

Cette décision fait de Zhu le dirigeant le plus en vue de Tesla après Elon Musk, avec la supervision des livraisons sur tous ses principaux marchés et de toute sa production en dehors de l’usine Tesla toujours en expansion en Allemagne.

Zhu et une équipe de ses rapports ont été amenés par Tesla à la fin de l’année dernière pour résoudre les problèmes de production aux États-Unis, en particulier à l’usine d’Austin, ce qui a suscité chez ses collègues l’attente qu’il était préparé pour un rôle plus important.

La nomination de Zhu à un rôle mondial intervient à un moment où Musk a été distrait par son acquisition de Twitter et les analystes et investisseurs de Tesla ont appelé à une action qui approfondirait le banc des cadres supérieurs et lui permettrait de se concentrer sur Tesla.

Sous Zhu, l’usine Tesla de Shanghai a fortement rebondi après les blocages de COVID en Chine.

Tesla a déclaré lundi avoir livré 405 278 véhicules au quatrième trimestre, en deçà des estimations de Wall Street, selon les données compilées par Refinitiv. L’entreprise avait livré 308 600 véhicules au cours de la même période un an plus tôt.

Les responsables de Tesla relevant de Zhu incluent : Jason Shawhan, directeur de la fabrication à la Gigafactory au Texas ; Hrushikesh Sagar, directeur principal de la fabrication à l’usine Tesla de Fremont ; Joe Ward, vice-président en charge de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique ; et Troy Jones, vice-président des ventes et du service en Amérique du Nord.

Zhu, qui est né en Chine mais détient maintenant un passeport néo-zélandais, a rejoint Tesla en 2014. Avant cela, il était chef de projet dans une entreprise créée par ses camarades de MBA à l’Université Duke, conseillant des entrepreneurs chinois travaillant sur des projets d’infrastructure en Afrique.

Pendant les deux mois de confinement du COVID à Shanghai, Zhu faisait partie du premier groupe d’employés dormant dans l’usine alors qu’ils cherchaient à la faire fonctionner, ont déclaré des personnes qui travaillent avec lui.

Zhu prend les choses en main de la production principale de Tesla hubs à un moment où l’entreprise prépare le lancement de Cybertruck et d’une version remaniée de sa berline Model 3, et fait face à un cauchemar de la chaîne d’approvisionnement grâce à la résurgence du COVID en Chine.

