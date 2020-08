Elon Musk montrera un “dispositif Neuralink fonctionnel” vendredi – voici ce que nous savons jusqu’à présent

L’un des projets les plus ambitieux d’Elon Musk est Neuralink. En termes simples, Neuralink est une entreprise qui aspire à connecter les cerveaux et les ordinateurs. On ne sait pas grand-chose sur l’état actuel de ce projet titanesque, au-delà du fait que le fondateur de Tesla et SpaceX assure que nous serons capable de s’intégrer à l’intelligence artificielle et même de transmettre de la musique au cerveau, entre autres. Cependant, Musk est optimiste, à tel point que Il nous a convoqués ce vendredi pour dévoiler un “dispositif Neuralink fonctionnel”.

Il le fera le vendredi 28 août à 15 heures, heure du Pacifique, c’est-à-dire à minuit le samedi (tôt le samedi matin ou vendredi soir). Ce sera un streaming, donc a priori tout le monde peut le voir, et le seul détail que le PDG de Tesla a dévoilé c’est que nous verrons la version 2.0 du “robot tisserand” qu’ils ont présenté l’année dernière et qui se chargera de coudre les fils qui relieront notre cerveau à l’ordinateur.

Aussi simple qu’une opération LASIK, dit Musk

La “machine à coudre” de Neuralink.

Le robot tisseur n’est pas une métaphore. L’année dernière, Elon Musk a présenté un robot qui, grossièrement, c’est une machine à coudre. L’idée de Neuralink est coudre des fils sur la surface du cerveau qui permettent la communication avec le monde extérieur. Comprenons-les comme une sorte d’implants microscopiques, de capteurs et d’électrodes. En effet, les brins auront une taille comprise entre 4 µm et 6 µm (un cheveu humain mesure entre 15 et 100 µm)

L’année dernière, à peu près à la même époque, Neuralink a expliqué qu’ils avaient déjà fait des tests sur des souris, qui avaient été connecté jusqu’à 1500 électrodes. La machine que nous avons sur ces lignes est, selon la société, capable d’implanter six fils (192 électrodes) par minute et sans toucher les vaisseaux sanguins. Ces fils sont flexibles, ils peuvent donc être déplacés avec notre cerveau et, a priori, réduisent les risques de dommages.

Fils Neuralink insérés dans les tissus crâniens.

Toutes les informations collectées par les fils sont transmises à un appareil situé sur la tête, de manière prévisible derrière ou au-dessus de l’oreille. Cet appareil dispose d’un port USB Type-C qui peut être connecté à un ordinateur pour exporter lesdites données pour un traitement ultérieur. L’appareil qu’ils ont montré l’année dernière n’avait qu’un port USB, mais la société a déclaré qu’un système de transfert sans fil pourrait être développé.

L’année dernière, Elon Musk a déclaré que les tests sur l’homme commenceraient au dernier trimestre de 2019

La société a déclaré que les premiers essais sur l’homme commenceraient au dernier trimestre de 2019 et espérait “avoir cela sur un patient humain d’ici la fin de l’année prochaine. [finales de 2020]”Une promesse peut-être trop ambitieuse, surtout si nous partons du principe que la FDA doit donner les autorisations appropriées et que les premiers tests ont montré que le système n’était pas mature.

Capteur Neuralink présenté en 2019.

En 2019, Neuralink affirmait avoir effectué 19 greffes chez des souris avec un taux de réussite de 87% et avoir enregistré la fonction de 1500 neurones. Ce n’est pas un chiffre à jeter, loin de là, mais pour le cerveau, il représente la même chose qu’une goutte dans un océan, car on estime que le cerveau humain en contient 86 milliards de neurones. Nous n’avons également aucune preuve que des animaux supérieurs tels que des singes soient testés, bien que Musk ait déclaré “qu’un singe a été capable de contrôler un ordinateur avec son cerveau” lors de la présentation de l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, Elon Musk a toujours été optimiste quant à ses projets, à tel point qu’il n’a cessé de décoller des fusées avant d’avoir réussi à en obtenir une pour atteindre la Station spatiale internationale. L’homme d’affaires a même déclaré que l’implantation de la puce et la “couture” des fils “n’est pas comme une opération majeure, mais une sorte d’équivalent à une opération comme le LASIK (Laser Assisté in Situ Keratomileusis). “Cette opération est pratiquée depuis plus de 20 ans et utilise le laser ultraviolet pour corriger des problèmes tels que la myopie ou l’hypermétropie.

En réponse à un utilisateur qui a demandé sur Twitter à quel point la procédure était proche d’être aussi simple que le LASIK, Elon Musk il a dit qui “est encore loin du LASIK, mais pourrait être très proche dans quelques années“Ces mots montrent que la technologie de Neuralink a encore du chemin à parcourir, mais nous devrons attendre jusqu’à vendredi pour savoir ce que Musk a entre les mains et quels progrès ont été réalisés cette année.

Ce que Neuralink cherche à réaliser

Bien que connecter le cerveau à une machine puisse ressembler un peu à l’intrigue de “ Transcendance ”, le film dans lequel Johnny Depp est transféré sur un ordinateur et intégré à une IA omnipotente capable de se matérialiser dans le monde réel, la vérité est que L’objectif de Neuralink est un peu plus «banal», entre guillemets.

L’objectif principal est “réaliser une symbiose avec l’intelligence artificielle“Sans l’être humain” laissé pour compte “. Musk lui-même a dit à l’occasion que” je crois que même dans un scénario où l’IA est bénigne, nous serons laissés pour compte. Je pense donc que nous équiper d’une interface cerveau-machine à large bande passante nous aidera à rester en tête. “

Oui, il devrait être possible de créer un shunt neuronal du cortex moteur vers les microcontrôleurs dans les groupes musculaires et de restaurer le mouvement même si quelqu’un a une moelle épinière complètement sectionnée. La première partie a déjà été démontrée avec le tableau Utah, mais pas en tant que dispositif ambulatoire. – Elon Musk (@elonmusk) 30 juillet 2020

Un autre objectif est «d’implanter éventuellement des dispositifs chez les humains paraplégiques leur permettant de contrôler les téléphones et les ordinateursMusk lui-même m’a dit sur Twitter que “il devrait être possible de créer une dérivation neuronale du cortex moteur vers les microcontrôleurs dans les groupes musculaires et de restaurer le mouvement même si quelqu’un a une moelle épinière complètement sectionnée”. Des objectifs ambitieux là où ils existent, mais à très long terme, du moins d’après ce que nous savons jusqu’à présent.

D’autre part, Musk a déclaré dans le podcast Lex Fridman sur l’intelligence artificielle que Neuralink pourrait “guérir de nombreuses maladies liées au cerveau”, en mentionnant certaines comme “l’autisme” ou “la perte de mémoire”. Cependant, cet objectif n’a pas grand-chose à voir avec l’idée initiale de Neuralink, dont on se souvient est “de réaliser une symbiose avec l’intelligence artificielle”. Il a également évoqué à l’occasion la possibilité de contrôler la production d’hormones pour les utiliser à notre avantage.

Mais quoi qu’il en soit, pour le moment ce ne sont que des mots et des promesses. Elon Musk et Neuralink, à défaut de connaître les avancées et les nouvelles données qu’ils pourraient donner ce vendredi, ont encore du chemin à parcourir pour parvenir à une interface homme-machine non invasive qui nous intègre à l’intelligence artificielle. Il sera temps d’attendre.