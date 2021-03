Elon Musk montre le premier booster Super Heavy Starship de SpaceX

L’autre moitié du système de transport dans l’espace lointain Starship de SpaceX commence à apparaître dans la lumière.

Au cours des trois derniers mois, trois prototypes grandeur nature du vaisseau spatial Starship de 165 pieds de haut (50 mètres) ont été lancés sur des vols d’essai à haute altitude, à chaque fois avec résultats impressionnants mais finalement explosifs . Cependant, la société n’avait présenté aucune version de Super Heavy, le propulseur de 70 mètres de haut qui lancera Starship off Earth – jusqu’à présent.

« Premier booster Super Heavy », Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX dit via Twitter jeudi après-midi (18 mars), où il a publié une photo de la grosse fusée sur le site de la société au sud du Texas, près du village de Boca Chica sur la côte du golfe du Mexique.

Booster 1 « est un pionnier de la production, déterminant comment construire et transporter une scène de 70 mètres de haut. Booster 2 volera », a déclaré Musk dans un autre tweet de jeudi .

SpaceX développe Starship et Super Heavy pour amener les gens et les charges utiles sur la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. Les deux véhicules seront entièrement réutilisables, a déclaré Musk. Super Heavy reviendra sur Terre pour un atterrissage vertical peu de temps après le décollage, comme le font déjà les premiers étages des fusées Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX, et Starship sera capable de faire de nombreux voyages vers et depuis Mars ou la Lune. (Le vaisseau sera assez puissant pour se lancer sur ces deux corps, mais il a besoin de Super Heavy pour quitter la Terre beaucoup plus massive.)

Le 18 mars 2021, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a partagé cette photo du premier propulseur Starship Super Heavy de la société dans son hangar près du village de Boca Chica, dans le sud du Texas. (Crédit d’image: SpaceX via Elon Musk / Twitter

Starship et Super Heavy commenceront bientôt à voler, si tout se passe selon le plan de Musk. L’entrepreneur milliardaire a récemment déclaré que SpaceX avait pour objectif de lancer Starship en orbite cette année, et qu’il envisageait que le duo Starship-Super Heavy soit pleinement opérationnel d’ici 2023 .

SpaceX a déjà une mission Starship sur les livres avec une date de lancement cible de 2023 – le Vol « dearMoon » autour du voisin cosmique le plus proche de la Terre, qui a été acheté par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa.