Elon Musk monte comme ses fusées: il surpasse Bill Gates et est déjà le deuxième homme le plus riche de la planète derrière Jeff Bezos

Elon Musk a déjà plus de 128 milliards de dollars. Le PDG de Tesla, SpaceX et d’autres sociétés devient ainsi la deuxième personne la plus riche du monde. Ce n’est que derrière Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. En revanche, il prend la deuxième place à Bill Gates, fondateur de Microsoft.





Une grande partie de la fortune d’Elon Musk vient ces derniers mois de Tesla. Le PDG de la société de voitures électriques par excellence détient environ 20% des actions. Des actions qui ont grimpé en flèche sur le marché boursier de manière spectaculaire cette année. Et avec lui, la fortune d’Elon Musk aussi.

Pas le milliardaire le plus riche de tous, mais oui celui qui gagne le plus ces derniers mois. Avec une part de Tesla en hausse de plus de 500%, il a réussi à accumuler des milliards de dollars de plus que Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg ou tout autre milliardaire. Pour se faire une idée des bénéfices cette année grâce à Tesla, Elon Musk disposait d’environ 7,2 milliards de dollars en début d’année et partait déjà pour 127,9 milliards de dollars. Ces plus de 100 milliards de dollars proviennent de la hausse des actions Tesla, selon Bloomberg.

Prenez le poste de Bill Gates

Pendant de nombreuses années, Bill Gates a acquis la réputation d’être la personne la plus riche de la planète. Un poste qu’il a perdu ces dernières années, dépassé par Jeff Bezos d’Amazon (complexe pour comprendre son immense fortune). Alors que Jeff Bezos continue d’accumuler des richesses alors qu’Amazon prend son envol sur le marché boursier, Bill Gates vit déjà plus à la retraite de Microsoft, consacrant son énergie et sa fortune en grande partie à la philanthropie.

Maintenant, passez la troisième place. Un troisième lieu auquel il n’aurait peut-être pas été relégué si vite s’il n’avait pas donné ces dernières années environ 27 milliards de dollars via la fondation Melinda et Bill Gates, selon les estimations.

Entre les deux milliardaires, il y a eu d’autres rifirrafe. Elon Musk a-t-il déjà dit que Bill Gates n’a aucune idée des camions électriques. Pour sa part, Bill Gates a exprimé des inquiétudes sur ce que pense Elon Musk du COVID-19, des vaccins et de la théorie consparanoïde occasionnelle.

Via | Bloomberg