Elon Musk licencie du jour au lendemain des employés de Twitter pour avoir critiqué ses plans sur les canaux internes

Avec chaque jour qui passe, il semble que la relation entre les employés de Twitter et leur nouveau patron Elon Musk devient de plus en plus ardue. Après avoir licencié près de la moitié des employés de Twitter et plusieurs des milliers d’autres travailleurs qui étaient des modérateurs contractuelsElon Musk est toujours sur une fusillade, mettant fin à tous ceux qui ne sont pas d’accord avec lui et ses méthodes.

Elon Musk a récemment licencié un groupe d’employés de Twitter, principalement des ingénieurs qui critiquaient les plans de Musk pour Twitter sur les canaux internes de l’entreprise. Comme tous les licenciements précédents, ce licenciement a eu lieu par e-mail et a été effectué du jour au lendemain, les employés licenciés ayant appris leur licenciement lorsqu’ils n’ont pas pu se connecter à leurs ordinateurs portables et services liés au travail.

S’adressant au site Web de micro-blogging, plusieurs employés ont confirmé la mise à pied sur leurs comptes vérifiés. Un employé a même partagé une capture d’écran du courrier qu’il a reçu de Twitter HR, déclarant que leurs « comportements récents ont violé la politique de l’entreprise ».

Plusieurs autres employés ont signalé qu’ils avaient également reçu un e-mail disant qu’ils avaient enfreint la politique de Twitter, bien qu’aucune révision n’ait été apportée au manuel des politiques depuis que Musk a pris le relais. Twitter, pour ceux qui ne le savent pas, avait une culture d’entreprise où les employés étaient libres d’exprimer leurs opinions sur le fonctionnement de l’entreprise sur les canaux internes, tant qu’ils le faisaient tout en respectant le décorum des canaux.

On ne sait toujours pas combien d’employés ont été licenciés lors du dernier licenciement, cependant, selon NBC News, on estime qu’il pourrait atteindre 20.

Tout recemment, un ingénieur senior a été renvoyé de Twitter après avoir publiquement appelé Musk sur Twitter pour avoir diffusé des informations erronées sur le fonctionnement interne de la plate-forme et envoyé un message erroné sur le fonctionnement de Twitter en tant qu’application.

Le « Chief Twit » avait publié des excuses pour que Twitter soit « super lent » dans plusieurs pays, affirmant que l’application faisait « > 1000 RPC mal groupés juste pour rendre les délais ». Cependant, Eric Frohnhoefer, un développeur qui a déclaré avoir travaillé sur Twitter pour Android pendant des années, a répondu au tweet de M. Musk en disant que son évaluation était erronée.

Le milliardaire de la technologie lui a ensuite demandé quel était le chiffre correct et ce que les développeurs avaient fait pour le corriger. Bientôt, les réactions ont commencé à affluer. Il y avait des développeurs qui soutenaient M. Frohnhoefer, d’autres qu’il aurait dû informer son patron « en privé ». Mais le développeur a répondu: «Peut-être qu’il devrait poser des questions en privé. Peut-être en utilisant Slack ou par e-mail.

Un utilisateur a ensuite tagué le nouveau chef de Twitter en lui demandant s’il voulait que la personne avec « ce genre d’attitude » fasse partie de votre équipe. M. Musk a ensuite répondu au même fil en disant: « Il est viré ».

