Elon Musk, le nouveau « Chief Twit », explique la vraie raison pour laquelle il a acheté, mais aux annonceurs

28 octobre 2022 10:38:55 IST

Après des mois d’allers-retours et de s’appeler toutes sortes de noms, Elon Musk et Twitter ont finalement signé l’accord pour finaliser l’acquisition de Twitter. Musk est désormais officiellement propriétaire du site de micro-blogging. Cependant, une question que beaucoup de gens se posent et à laquelle ils n’ont toujours pas obtenu de réponse est pourquoi. Pourquoi Elon Musk a-t-il vraiment acheté Twitter ?

Les personnes proches de la «technoking» ont souvent révélé que Twitter serait le tremplin sur lequel Musk créerait son application «tout» ou une super plate-forme appelée « X.com ». Bien que cela puisse être vrai, Musk n’avait pas vraiment besoin d’acquérir la plate-forme pour créer sa propre super application.

Elon Musk, bientôt après avoir repris Twitter, a publié un Tweet, expliquant pourquoi exactement il a acheté Twitter, de la manière dont il l’a fait. Une chose à noter est que plus que les utilisateurs de la plate-forme, Musk s’est adressé aux personnes, qui, selon lui, comptent vraiment – les annonceurs.

Chers annonceurs Twitter pic.twitter.com/GMwHmInPAS – Elon Musk (@elonmusk) 27 octobre 2022

L’appel de Musk vient parce qu’il y a une crainte que maintenant qu’il possède la plate-forme, elle se transforme en un cloaque de commentaires gratuits pour tous et que de nombreuses personnes ayant des opinions extrémistes puissent y avoir accès librement. Une telle plateforme ne manquera pas de rebuter les annonceurs et il y a un risque qu’avec Musk comme patron de Twitter, de nombreux annonceurs quittent la plateforme.

Il dit,

« La raison pour laquelle j’ai acquis Twitter est qu’il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence », écrit-il. « C’est pourquoi j’ai acheté Twitter. Je ne l’ai pas fait parce que ce serait facile. Je ne l’ai pas fait pour gagner plus d’argent. Je l’ai fait pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime. Et je le fais avec humilité, reconnaissant que l’échec dans la poursuite de cet objectif, malgré tous nos efforts, est une possibilité très réelle.

Musk a poursuivi en disant

« Dans la poursuite incessante des clics, une grande partie des médias traditionnels ont alimenté et répondu à ces extrêmes polarisés, car ils pensent que c’est ce qui rapporte de l’argent, mais, ce faisant, l’opportunité de dialogue est perdue. »

Il poursuit en disant,

« C’est pourquoi j’ai acheté Twitter. Je ne l’ai pas fait parce que ce serait facile. Je ne l’ai pas fait pour gagner plus d’argent. Je l’ai fait pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime. Et je le fais avec humilité, reconnaissant que l’échec dans la poursuite de cet objectif, malgré tous nos efforts, est une possibilité très réelle. Cela dit, Twitter ne peut évidemment pas devenir un enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences ! En plus de respecter les lois du pays, notre plate-forme doit être chaleureuse et accueillante pour tous, où vous pouvez choisir l’expérience souhaitée en fonction de vos préférences, tout comme vous pouvez choisir, par exemple, de voir des films ou de jouer à des jeux vidéo allant de tous âges à maturité.

Le musc a également ajouté,

« Je crois aussi fermement que la publicité, lorsqu’elle est bien faite, peut vous ravir, vous divertir et vous informer ; il peut vous montrer un service ou un produit ou un traitement médical dont vous ignoriez l’existence, mais qui vous convient. Pour que cela soit vrai, il est essentiel de montrer aux utilisateurs de Twitter des publicités aussi pertinentes que possible par rapport à leurs besoins. Les annonces peu pertinentes sont du spam, mais les annonces très pertinentes sont en fait du contenu ! Fondamentalement, Twitter aspire à être la plateforme publicitaire la plus respectée au monde qui renforce votre marque et développe votre entreprise. À tous ceux qui ont collaboré avec nous, je vous remercie. Construisons ensemble quelque chose d’extraordinaire.

La note de Musk expliquant pourquoi il a acquis Twitter nous donne un aperçu de ses plans exacts pour Twitter. Alors qu’il peut être envisager de ne pas restreindre certains utilisateurs et les faire revenir sur la plate-forme, il se méfie du fait que certains annonceurs pourraient ne pas être à l’aise avec une entreprise de médias sociaux qui donne une tribune à certaines personnalités controversées.

De plus, la note de Musk indique qu’il changera la manière dont Twitter traite la publicité et envisage de rendre les publicités plus engageantes et interactives avec les bons utilisateurs. Il sera intéressant de voir les changements de politique apportés par Musk, en particulier si l’on considère les annonceurs sur Twitter.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂