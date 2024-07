Elon Musk lance le plus grand superordinateur de tous les temps avec 350 000 GRP Nvidia mais pourquoi faire ?

Elon Musk lance un superordinateur révolutionnaire doté de 350 000 GPU Nvidia.

Tesla et xAI, deux initiatives dirigées par Elon Musk, sont en train de construire des superordinateurs qui promettent de redéfinir les capacités de l’intelligence artificielle. Le Gigafactory de Tesla au Texas s’étend pour accueillir un cluster de superordinateurs de pointe avec 50 000 GPU Nvidia et du matériel AI propriétaire, tandis que xAI prévoit un système encore plus grand.

Une expansion massive à la Gigafactory de Tesla

Le projet d’expansion de la Gigafactory, qui approche de son achèvement, vise à soutenir les ambitions de conduite entièrement autonome de Tesla. Le superordinateur initial de la Gigafactory est estimé consommer 130 mégawatts d’énergie, avec un potentiel d’augmentation jusqu’à 500 mégawatts.

Le projet xAI : un cluster AI de taille mondiale

Parallèlement, Musk a investi dans un autre cluster de superordinateurs pour xAI, son entreprise de démarrage en intelligence artificielle. Ce nouveau superordinateur, avec une commande initiale de 100 000 GPU Nvidia H100, est destiné à alimenter la prochaine version de GrokAI, un chatbot AI disponible pour les abonnés premium de X (anciennement Twitter). Des plans sont également en place pour une mise à niveau ultérieure à 300 000 GPU Nvidia B200 d’ici l’été prochain.

Dell et Supermicro au cœur de l’initiative

Dell et Supermicro (SMC) fourniront les serveurs pour le superordinateur xAI, consolidant ainsi leur rôle dans les projets de haute technologie de Musk. Cette collaboration souligne l’importance de partenariats stratégiques dans la réalisation de projets technologiques à grande échelle.

Thanks @elonmusk for leading the liquid cooling technology to large AI data centers! This may lead to preserving 20 billion trees for our planet❤️ pic.twitter.com/oJ48Dw3YVF — Charles Liang (@charlesliang) July 2, 2024

Refroidissement innovant par Supermicro

Les deux projets de superordinateurs utiliseront des solutions de refroidissement de Super Micro Computer Inc. (Supermicro), basée à San Jose. La technologie de refroidissement liquide directe de Supermicro offre une réduction significative des coûts d’électricité, jusqu’à 89 % par rapport aux méthodes de refroidissement conventionnelles.

Implications et avenir de l’IA

L’achèvement de ces superordinateurs est attendu dans les prochains mois et devrait avoir un impact considérable sur la technologie de conduite autonome et le traitement du langage naturel. Bien que le superordinateur de Tesla soit clairement destiné à avancer les capacités de conduite autonome, les implications plus larges du projet xAI restent à découvrir.

Cet article explore les développements des projets de superordinateurs de Tesla et xAI sous la direction d’Elon Musk. Ces initiatives non seulement poussent les limites de l’intelligence artificielle mais posent également les bases pour de futures avancées dans des domaines technologiques divers et variés.

Source : Tomhardware