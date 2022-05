Elon Musk et Jack Dorsey débattent de l’algorithme de Twitter et pour changer, Musk prend tout son sens

16 mai 2022 11:35:47 IST

Beaucoup d’opinions d’Elon Musk sur Twitter et le fonctionnement de la plate-forme ont été des prises de vue à chaud, qui, pour être honnête, n’ont pas toujours bien plu à beaucoup de gens, en particulier sur Twitter. Jack Dorsey, l’ancien PDG de Twitter, est généralement d’accord avec le milliardaire technologique.

Eh bien, il semble que le récent tweet d’Elon Musk sur l’algorithme de Twitter n’ait pas bien atterri avec Dorsey, ce qui les positionne à couteaux tirés.

Quand Musk avait annoncé qu’il allait acquiert Twitter pour 44 milliards de dollars et apportera des changements radicaux à la plate-forme, Dorsey a publiquement approuvé les changements dont parlait Musk.

Musk a récemment tweeté que les utilisateurs de Twitter devraient changer la manière dont leur flux Twitter leur est présenté, déclarant que l’algorithme manipule les utilisateurs d’une manière qu’ils ne réalisent pas. Idéalement, les tweets qui apparaissent sur votre chronologie devraient interpeller de manière chronologique inversée, c’est-à-dire que les derniers tweets devraient apparaître en premier, quel que soit le contexte ou la préférence de la plateforme.

Très important pour réparer votre fil Twitter : 1. Appuyez sur le bouton d’accueil.

2. Appuyez sur les étoiles en haut à droite de l’écran.

3. Sélectionnez « Derniers tweets ». Vous êtes manipulé par l’algorithme d’une manière dont vous ne vous rendez pas compte. Facile à basculer d’avant en arrière pour voir la différence. – Elon Musk (@elonmusk) 14 mai 2022

Musk a également suggéré un moyen de réparer son flux Twitter et de ne voir que les derniers tweets, au lieu d’un flux organisé par une machine et un algorithme.

L’ancien fondateur de Twitter, Jack Dorsey, n’a apparemment pas été offensé par l’idée, affirmant que le flux algorithmique était simplement conçu pour les personnes qui ne vérifient pas Twitter de manière obsessionnelle. Dans une réponse ultérieure à un autre utilisateur, Dorsey a admis que l’algorithme pouvait avoir des « conséquences involontaires », mais a soutenu qu’il n’était pas conçu pour manipuler les utilisateurs.

non, il n’a pas été conçu pour manipuler. il a été conçu pour vous rattraper et travailler sur ce avec quoi vous vous engagez. cela peut certainement avoir des conséquences inattendues. c’est pourquoi on devrait pouvoir choisir s’il utilise ou non un algo, et lequel. solution simple à tout cela. — jack⚡️ (@jack) 15 mai 2022

Pendant longtemps, Twitter a réorganisé les tweets sur le flux d’un utilisateur, en fonction de ses activités en ligne. Cela a conduit à la formation de silos d’informations ou de chambres d’écho. Au fil du temps, vous voyez ce que vous voulez voir, au lieu de diverses autres sources d’informations qui peuvent ne pas souscrire à votre processus de réflexion. Ceci, à son tour, amène de nombreux utilisateurs à former une perspective myope sur un certain nombre de questions importantes, ce qui divise davantage les gens.

Plus tôt ce mois-ci, Elon Musk avait annoncé qu’il achèterait Twitter, prendrait le contrôle de la plateforme et en ferait ce qu’elle était censée être. En raison d’une enquête sur le nombre de bots sur la plate-forme, par rapport au nombre d’utilisateurs réels, l’accord de 44 milliards de dollars a été suspendu. Twitter affirme qu’environ 5 % de sa base d’utilisateurs sont des bots, mais plusieurs experts du secteur estiment que ce nombre est en fait beaucoup plus élevé. Si tel est bien le cas, Musk pourra abandonner l’accord Twitter et s’en aller sans avoir à payer les frais de sortie de 1 milliard de dollars.

