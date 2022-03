Elon Musk et Grimes sont-ils de retour ensemble ? Un couple accueille une petite fille

Grimes a révélé que son statut relationnel avec Elon Musk avait encore changé depuis qu’ils avaient accueilli leur deuxième enfant.

Dans un article récemment publié interview avec Vanity Fair, Grimes a annoncé qu’elle et Musk avaient secrètement accueilli un deuxième bébé, Exa Dark Sideræl Musk.

La petite fille qu’ils ont surnommé « Y », s’est annoncée au monde en pleurant depuis une autre pièce pendant que sa mère discutait avec un journaliste.

La nouvelle choquante survient après que Musk a annoncé en septembre que lui et le chanteur « Oblivion » s’étaient « semi-séparés » après 3 ans ensemble.

Maintenant, après l’annonce que le couple a accueilli une fille via une mère porteuse en décembre, les fans ont une question.

Elon Musk et Grimes sont-ils de retour ensemble ?

Grimes a tweeté pour préciser qu’elle et Musk ne sont pas actuellement ensemble après avoir rompu depuis la rédaction de l’interview.

« Moi et E avons rompu *encore* depuis la rédaction de cet article haha, mais c’est mon meilleur ami et l’amour de ma vie. »

Dans Vanity Fair, avant cette récente scission, Grimes a déclaré qu’elle et Musk étaient ensemble, mais pas au sens traditionnel du terme.

« Il n’y a pas vraiment de mot pour ça », explique-t-elle. «Je l’appellerais probablement mon petit ami, mais nous sommes très fluides. Nous vivons dans des maisons séparées.

En septembre, Musk avait expliqué que la distance faisait partie des raisons de leur séparation.

« C’est surtout que mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à être principalement au Texas ou à voyager à l’étranger et son travail est principalement à Los Angeles », a-t-il expliqué.

Maintenant, cependant, Grimes a déménagé au Texas avec son fils, X Æ A-Xii, qu’ils appellent « X ».

Grimes et Elon Musk ont ​​déclaré qu’ils étaient toujours de bons amis.

Au moment de leur séparation, Musk a déclaré que lui et Grimes « s’aiment toujours, se voient fréquemment et sont en bons termes ».

En parlant à Vanity Fair, Grimes – dont le vrai nom est Clair Boucher – a fait écho à ce sentiment.

« Nous sommes les meilleurs amis. On se voit tout le temps…. Nous avons juste notre propre truc en cours, et je ne m’attends pas à ce que les autres le comprennent.

« C’est le meilleur qu’il ait jamais été… Nous avons juste besoin d’être libres », a-t-elle ajouté.

Musk et Grimes prévoient d’avoir plus d’enfants.

La chanteuse a déclaré qu’elle et le fondateur de Tesla en voulaient « au moins trois ou quatre ».

Cela s’ajoutera à ses cinq autres enfants qu’il a de son mariage avec sa première femme.

Grimes a déclaré qu’ils avaient choisi de concevoir par mère porteuse en raison de complications qu’elle a connues lors de sa première grossesse.

« J’ai fait une hémorragie. C’était effrayant », a-t-elle dit, expliquant qu’elle craignait plus de complications si elle devait à nouveau porter un enfant.

Mais, il semble que le couple puisse également garder secrets les futurs enfants.

La chanteuse semble chercher plus d’intimité pour sa fille maintenant qu’elle a vu l’attention des médias sur son premier-né.

« Quoi qu’il se passe avec les affaires de famille, j’ai juste l’impression que les enfants doivent rester en dehors de ça, et X est juste là-bas », a-t-elle déclaré à Vanity Fair.

«Je veux dire, je pense que E le voit vraiment comme un protégé et l’amène à tout et à tout.… X est là-bas. Sa situation est comme ça. Mais, oui, je ne sais pas.

Compte tenu de l’attention que le couple accorde à une relation moderne, cette intimité pourrait être difficile à trouver !

