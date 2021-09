Elon Musk et Grimes se séparent après 3 ans de relation

Elon Musk et Grimes appuient sur le bouton pause de leur relation de trois ans.

Le fondateur de SpaceX et PDG de Tesla, 50 ans, a déclaré à Page Six que lui et son partenaire musicien, 33 ans, se sont séparés. « Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes », a déclaré Musk.

Il a ajouté: «C’est principalement parce que mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à être principalement au Texas ou à voyager à l’étranger et son travail est principalement à LA. Elle reste avec moi maintenant et Baby X est dans la pièce adjacente.

Elon Musk et son partenaire Grimes se sont « semi-séparés » après trois ans ensemble. Dia Dipasupil / WireImage

L’ancien couple est parents d’un fils de 1 an nommé X Æ A-Xii, prononcé « X Ash A Twelve ». Ils ont surnommé l’enfant Little X.

Plus tôt ce mois-ci, Grimes, dont le nom à la naissance était Claire Elise Boucher, a fait la une des journaux lorsqu’elle a révélé qu’elle ne « s’identifiait » pas au mot « mère ». Le petit X, a-t-elle ajouté, l’appelle par son prénom.

«Être mère, c’est bizarre à dire. Pour une raison quelconque, je ne m’identifie pas à ce mot. Ce qui est aussi vraiment bizarre, parce que X, dit-il Claire, mais il ne dit pas maman », a déclaré Grimes dans une vidéo de Vogue qui la montrait en train de se préparer pour le Met Gala de cette année, auquel elle a assisté avec Musk.

« Peut-être qu’il peut sentir mon dégoût pour le mot ‘mère' », a poursuivi le musicien canadien. « Ce que je ne sais même pas pourquoi j’ai du dégoût pour ça, parce que je respecte … je ne peux tout simplement pas m’identifier avec ça, bizarrement. »

En janvier, Grimes a partagé une vidéo dans son histoire Instagram la montrant en train de donner à bébé X une coupe de cheveux « Viking » alors qu’il jouait avec des jouets dans une baignoire.

Le même mois, Musk s’est confié au New York Times sur la façon dont lui et Grimes élèvent leur fils. Lorsqu’on lui a demandé comment il équilibrerait la parentalité avec son horaire de travail chargé, Musk a expliqué: « Eh bien, les bébés ne font que manger et faire caca, vous savez? Pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose. »

« Grimes a un rôle beaucoup plus important que moi en ce moment », a-t-il ajouté. « Quand l’enfant grandira, il y aura plus d’un rôle pour moi. »

L’entrepreneur milliardaire a ajouté qu’il avait l’intention d’utiliser les mêmes techniques parentales qu’il a utilisées avec ses cinq fils aînés (avec son ex-femme Justine Wilson) pour prendre soin de X à mesure qu’il grandit.

« Je pense juste faire ce que j’ai fait avec mes autres enfants », a-t-il expliqué. « Si j’ai un voyage pour Tesla en Chine, par exemple, j’emmènerai les enfants avec moi et nous irons voir la Grande Muraille ou nous avons pris le train à grande vitesse de Pékin à Xian et avons vu les guerriers de terre cuite. »