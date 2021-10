Elon Musk est un fan d’anime : quels sont vos préférés ?

Elon Musk Il est l’un des hommes d’affaires les plus importants du siècle dernier. Sa vie, en tant que magnat nationalisé américain et canadien sud-africain a été entourée de succès. Avec la création de certaines entreprises, il est devenu l’un des hommes les plus riches du monde et, de même, son nom a commencé à parcourir le monde à mesure que son empire s’étendait.

Mais, au-delà de la vie professionnelle, Elon Musk il recherche aussi son temps libre et son repos. Et, parmi ses hobbies, l’homme d’affaires n’arrête pas de regarder des animes. En fait, dans un tweet récent, il a avoué quels sont ses favoris. La révélation, comme d’habitude avec lui, a commencé comme une blague pour un commentaire qu’il a fait sur son compte Twitter.

« J’ai hâte d’être sur Genshing Impact« Il a écrit en faisant référence à la rumeur déclenchée par miHoYo, dans laquelle ils ont déclaré qu’ils envisageaient d’inclure Musk dans le jeu. Ceci, bien sûr, en fonction des interactions générées par le tweet dans lequel ils ont donné la nouvelle. Cependant, les ennemis du magnat ne lui laissèrent aucun répit.

Plus d’un internaute a rejeté l’idée de voir Musk dans ce jeu, mais comme d’habitude, il a décidé de se moquer des gens qui ne voulaient pas le considérer comme participant. À tel point que, parmi les milliers de réponses qu’il a générées, se trouvait la question de savoir quel anime pourrait recommander de se lancer dans le genre.

Et, la liste qu’il a fournie a été très acclamée par les fans de Elon Musk, qui suivent la plupart aussi ces anime. Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Spirited Away, Princess Mononoke, Full Metal Alchemist et Your Name était la liste que l’entrepreneur a laissée en évidence sur Twitter et qui semble être ses préférées.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂