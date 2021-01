Elon Musk est l’homme le plus riche du monde: il a même dépassé Jeff Bezos

Jeff Bezos devra y faire face: désormais Elon Musk est l’homme le plus riche du monde. Grâce à la valeur toujours croissante de Tesla, le fondateur de la société de voitures électriques a réussi à surpasser même le magnat du commerce électronique qui avait depuis longtemps pris la première place dans le monde Scrooge. Maintenant, cependant, le sceptre passe à Musk, qui « vaut » 188 milliards de dollars selon Bloomberg. «Comme c’est étrange», a tweeté le PDG de Tesla. « Eh bien, je suis de retour au travail. » Bezos, qui avec Amazon a rapidement atteint la première place des plus riches du monde, s’arrête à « seulement » 187 milliards de dollars en valeur.

Entre les deux, cependant, il ne semble pas y avoir d’harmonie particulière, en effet: selon certaines rumeurs, Bezos serait envieux du succès de Musk, notamment pour les 1,3 milliard de dollars d’incitation que le fondateur de Tesla a obtenus pour sa Gigafactory au Nevada. C’est à partir de cet élément que commencerait le genre de course (désastreuse) avec laquelle Amazon cherchait la nouvelle ville dans laquelle placer le deuxième siège. Mais il recherchait en fait des incitations massives similaires à celles qui caractérisaient l’établissement de Musk.

En plus de cela, les deux magnats sont en concurrence directe dans la course à l’espace, où d’une part Musk possède SpaceX et de l’autre Bezos conduit Blue Origin. Dans ce cas également, Musk a gagné la plupart du temps, aussi et surtout pour devenir la première entreprise privée à envoyer l’homme dans l’espace avec sa capsule Crew Dragon. Quant à la montée sur la liste des hommes les plus riches du monde, Musk a été une ascension très rapide: seulement en novembre, il a dépassé Bill Gates en prenant la deuxième place dans le Scrooge et maintenant, après quelques mois, il est monté Premièrement. Le mérite revient à l’énorme quantité d’actions Tesla détenues par Musk (environ 20%) et à la montée en flèche de leur valeur qui les a caractérisées l’année dernière.