Elon Musk est le deuxième homme le plus riche du monde: les actifs ont quadruplé à l’époque de Covid

La croissance de la richesse personnelle du milliardaire ne semble pas s’arrêter Elon Musk, qui aujourd’hui peut être définie comme deuxième homme le plus riche de la planète. Selon le classement des Scroogers dressé par le journal Bloomberg, l’entrepreneur mécène d’entreprises telles que Tesla et SpaceX a conquis en ces heures la deuxième position prestigieuse de la liste, surmontant un rival utilisé pendant des années pour occuper la position de numéro un absolu: le fondateur de Microsoft Bill Gates.

Plus haut que Jeff Bezos

Selon Bloomberg, Musk vient de rejoindre Gates grâce à une fortune personnelle de 128 milliards de dollars, a considérablement levé par rapport à la dernière mise à jour principalement grâce à la tendance récente des actions de sa Tesla, détenues à 20% par Musk. En réalité, les deux milliardaires sont actuellement à égalité, mais le dépassement définitif c’est probablement une question de quelques heures: les actifs de Bill Gates croissent à un rythme effréné, mais toujours moins rapide que celui rendu possible par celui d’Elon Musk par la montée en bourse de Tesla. Plus haut dans le classement, il n’y a que Jeff Bezos, le patron d’Amazon dont le trésor personnel a atteint un niveau impensable en cette année de pandémie: ben 182 milliards de dollars.

Un 2020 stellaire

Au-delà des chiffres définitifs, dont l’ampleur est même difficile à imaginer, ce qui vous fait réfléchir davantage en regardant le classement dressé par Bloomberg est un autre aspect: à de très rares exceptions près, presque toutes les personnes qui le composent ont eu un 2020 pour le moins stellaire. Ces derniers mois, ceux qui possédaient déjà des milliards il n’a fait que gagner des milliards de plus, tandis que la pandémie de coronavirus a fait des victimes et a encore aggravé les conditions de ceux qui ne se portaient déjà pas bien, également à cause d’entreprises comme Tesla.

Avec la publicité Facebook, Mark Zuckerberg s’est enrichi de 23 milliards en un an; les fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, ils ont empoché 16 milliards chacun; le portefeuille de Jeff Bezos avec le coup de pouce du commerce électronique donné par les verrouillages, il s’est gonflé 67 milliards de dollars malgré un divorce de dizaines de milliards derrière lui. Le même Elon Musk il est celui qui a le plus augmenté ces 12 derniers mois: sa richesse en un an il a plus que quadruplé, augmentant de 100 milliards de dollars pour passer de 28 à 128 milliards.