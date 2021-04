Elon Musk dit qu’il va mettre Dogecoin sur «  la lune littérale  »

Etoffe.com x M.Cailloux Panneau Pleine Lune

Sur ce décor panoramique, le vent d’hiver souffle et siffle sa plus belle fraîcheur, il fige tout sur son passage. Il fait nuit et pourtant une lumière intense laisse deviner quelques flocons de neige. Au dessus de l’eau, les poissons semblent en lévitation…Ce