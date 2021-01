Elon Musk dit qu’il fait un don de 100 millions de dollars pour le prix de la technologie de capture du carbone

Elon Musk met un gros morceau de changement dans la lutte contre le changement climatique.

« Je fais un don de 100 millions de dollars pour un prix de la meilleure technologie de capture du carbone », a déclaré le chef de SpaceX et Tesla annoncé jeudi sur Twitter (21 janvier). « Détails la semaine prochaine, » il ajouté dans un autre tweet .

Technologie de capture du carbone , comme son nom l’indique, est conçu pour attraper le dioxyde de carbone piégeant la chaleur avant qu’il ne puisse causer plus de ravages climatiques dans l’atmosphère terrestre. Un tel équipement est déjà utilisé dans certaines «sources ponctuelles» à émissions élevées, telles que les centrales électriques qui brûlent des combustibles fossiles.

En relation: Qu’est-ce que le changement climatique et comment affecte-t-il la Terre?

Il n’est pas surprenant que Musk veuille améliorer et étendre cette technologie. L’entrepreneur milliardaire a longtemps mis en garde contre les dangers du changement climatique, appelant la forte dépendance de l’humanité aux combustibles fossiles producteurs de gaz à effet de serre « l’expérience la plus stupide de l’histoire humaine . « Et, après que le président Donald Trump a retiré les États-Unis du pacte de Paris sur le climat en 2017, Musk a démissionné de plusieurs conseils consultatifs présidentiels en protestation. (Les États-Unis viennent de revenir dans l’accord de Paris, grâce à un décret signé par le président Joe Biden.)

Musk a également un chien dans la lutte contre le changement climatique, économiquement parlant. Tesla est un constructeur de voitures électriques, après tout, et possède une société d’énergie solaire (SolarCity) comme filiale.

Musk peut certainement se permettre également de faire des investissements de l’ordre de 100 millions de dollars. Il a récemment remplacé le fondateur d’Amazon.com Jeff Bezos en tant que la personne la plus riche du monde . Grâce en grande partie à la flambée du cours de l’action de Tesla, Musk vaut actuellement plus de 185 milliards de dollars, selon les médias.