Le milliardaire de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a déclaré qu’il était « très difficile » de donner de l’argent « efficacement », affirmant que c’est beaucoup plus difficile si vous vous souciez de « faire le bien » plutôt que d’en avoir la perception.

Musc – qui est valeur un énorme 270 milliards de dollars (1205 milliards de livres sterling) et actuellement en voie de devenir le premier milliardaire au monde – s’adressait récemment à Mathias Döpfner, PDG de la société mère d’Insider, Axel Springer, lorsque le sujet de la philanthropie a été abordé.

Döpfner a interrogé l’entrepreneur sur les «objectifs» de la Fondation Musk, créée en 2002 par Musk et son frère Kimbal.

Musk a déclaré: « Je tiens à souligner que SpaceX et Tesla ont fondamentalement l’intention d’améliorer la qualité de l’avenir. Surtout en termes d’utilité pour l’humanité.

« Tesla en accélérant l’énergie durable. Et SpaceX en rendant possible les relations multiplanétaires. C’est plus que je ne peux faire moi-même.

Elon Musk dit qu’il est difficile de donner de l’argent efficacement. Crédit : Alamy

« En ce qui concerne les dons, je dirais qu’il est très difficile de donner de l’argent efficacement. Si vous vous souciez de la réalité de faire le bien et non de la perception de faire le bien, alors il est très difficile de donner de l’argent efficacement. Je se soucient de la réalité. La perception soit maudite.

Il a déclaré qu’il « recherchait toujours des moyens efficaces de donner de l’argent », ajoutant: « Il y a évidemment des causes environnementales, il y a l’éducation, en particulier l’enseignement des sciences et de l’ingénierie. Soins de santé pédiatriques.

« De nos jours, la faim est plus un problème politique et logistique qu’un manque de nourriture. Il y a beaucoup de nourriture. Aux États-Unis et dans de nombreux pays, le problème est plus l’obésité que la faim. »

Musk est peut-être actuellement l’homme le plus riche de la planète, mais il est également en passe de devenir le premier milliardaire au monde en seulement deux ans.

Elon Musk devrait devenir milliardaire dans deux ans. Crédit : Alamy

Selon une nouvelle étude conduit par approuve.comwAvec « une augmentation moyenne annuelle de 129% », la valeur nette de Musk pourrait atteindre « 1,38 billion de dollars (1,05 billion de livres sterling) d’ici 2024 à 52 ans ».

L’étude expliquait : « Nous analysé la valeur nette des 30 personnes les plus riches du monde selon Forbes et a enregistré les six dernières années de données du classement actuel jusqu’en 2017.

« Toutes les données ont été récupérées le 19/01/2020.

« Sur ces 30, nous avons exclu ceux qui n’avaient pas au moins cinq ans de données et qui n’avaient donc pas suffisamment de données pour que nous puissions calculer un taux de croissance annuel moyen fiable.

« Nous avons ensuite calculé le taux de croissance annuel moyen en % pour chaque membre au cours des six dernières années et l’avons extrapolé pour donner des données prévues pour les 30 prochaines années.