Elon Musk dit que le lancement de l’astronaute Crew-2 de SpaceX pour la NASA «  ressemble à un rêve  »

Fondateur de SpaceX Elon Musk est ravi du troisième lancement réussi en équipage de son entreprise.

Musk a admis qu’il n’avait pas beaucoup dormi la nuit avant le lancement lors d’une conférence de presse tenue peu de temps après la mission Crew-2, transportant les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute Akihiko Hoshide de l’Agence spatiale japonaise (JAXA) et l’Agence spatiale européenne L’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet, décollé d’une rampe de lancement en Floride le 23 avril.

« Je suis vraiment fier de l’équipe SpaceX et honoré d’être en partenariat avec la NASA et d’aider la JAXA et l’ESA également », a déclaré Musk à travers un bandana noir à la place d’un masque requis par les restrictions de pandémie de la NASA. « Ravi de faire partie de l’avancement des vols spatiaux habités et impatients d’aller au-delà de l’orbite terrestre. »



Le lancement réussi de Crew-2 marque la première fois que deux équipages transportés par SpaceX se chevaucheront au Station spatiale internationale , avec quatre astronautes de l’équipage 1 saluant les nouveaux arrivants au laboratoire en orbite. La première mission commerciale de longue durée de l’équipage vers la station spatiale prendra fin la semaine prochaine, lorsque les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi, reviendront sur Terre.

Cependant, bien que Crew-2 marque la troisième fois que des humains se lancent dans l’espace à bord d’un équipage Dragon les lancements en équipage sont toujours une expérience particulièrement éprouvante pour les nerfs, a déclaré Musk.

« C’est très intense – je suppose que cela devient un peu plus facile mais c’est toujours extrêmement intense », a déclaré Musk. « Je ne peux généralement pas dormir la nuit avant le lancement et c’est vrai de la nuit avant celui-ci. »

Un autre équipage se lancera avec SpaceX en octobre ; dans l’intervalle, la société devrait effectuer une livraison de cargaison au laboratoire en orbite au cours de l’été.

« Il est difficile de croire que nous sommes ici en train de faire cela très franchement », a déclaré Musk. « On dirait un rêve. »

