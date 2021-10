Elon Musk dit « pas de remise » après que Tesla a mis une commande Hertz pour 1 lakh de voitures, la valeur marchande dépasse 1 milliard de dollars

in

26 octobre 2021 10:14:41 IST

Hertz a annoncé lundi qu’il achèterait 100 000 véhicules électriques à Tesla, l’un des plus gros achats de voitures à batterie de l’histoire et la dernière preuve de l’engagement croissant du pays envers la technologie EV. La nouvelle de l’accord a déclenché une remontée des actions de Tesla, faisant pour la première fois passer la valeur marchande du constructeur automobile au-dessus de la barre des 1 000 milliards de dollars.

Le chef de Tesla, Elon Musk, s’est adressé à Twitter pour préciser que les véhicules de Hertz seraient vendus au même prix que celui applicable aux acheteurs privés, et qu’aucune remise n’était offerte sur la commande en gros.

Pour être clair, les voitures vendues à Hertz ne bénéficient d’aucune remise. Même prix que pour les consommateurs. – Elon Musk (@elonmusk) 26 octobre 2021

Dans un autre tweet, Musk a ajouté qu’il était surpris que la commande de Hertz ait une incidence sur l’évaluation de Tesla, affirmant que Tesla faisait face à un » problème de rampe de production « , et non à un problème de demande.

Étrange qui a déplacé l’évaluation, car Tesla est vraiment un problème de rampe de production, pas un problème de demande – Elon Musk (@elonmusk) 25 octobre 2021

L’achat par l’une des principales sociétés de location de voitures au monde reflète sa conviction que les véhicules électriques sont de plus en plus acceptés par les consommateurs soucieux de l’environnement en tant qu’alternative aux véhicules propulsés par des moteurs à combustion interne à pétrole.

Dans une interview avec The Associated Press, Mark Fields, PDG par intérim de Hertz, a déclaré que les Tesla arrivent déjà sur les sites de l’entreprise et devraient être disponibles à la location à partir de novembre.

Hertz a déclaré dans son annonce qu’il achèverait ses achats de voitures Tesla Model 3 d’ici la fin de 2022. Il a également déclaré qu’il établirait son propre réseau de recharge de véhicules électriques alors qu’il s’efforce de produire la plus grande flotte de location de véhicules électriques en Amérique du Nord. .

Fields ne dirait pas combien Hertz dépense pour la commande. Mais il a déclaré que la société disposait de capitaux suffisants et d’un bilan sain après être sortie de la protection de la loi sur les faillites en juin.

L’accord vaut probablement environ 4 milliards de dollars, car chaque modèle 3 a un prix de base d’environ 40 000 €. Il se classe également en tête de liste des commandes de véhicules électriques par une seule entreprise. En 2019, Amazon a commandé 100 000 fourgonnettes de livraison électriques à Rivian, un jeune fabricant de fourgonnettes, de camionnettes et de VUS électriques. Amazon est un investisseur dans Rivian.

La commande Hertz a fait grimper les actions de Tesla de près de 13% à un cours de clôture record de 1 024,86 €, et a poussé la valeur marchande totale du constructeur automobile le plus précieux au monde à un peu plus de 1 000 milliards de dollars. La fortune du PDG Elon Musk, la personne la plus riche du monde, a augmenté de 11,4% pour atteindre 255,8 milliards de dollars, selon Forbes.

Dans son entretien avec le PA, Fields a clairement exprimé sa conviction que les véhicules électriques deviennent de plus en plus courants et que Hertz a l’intention d’être l’un des principaux fournisseurs de véhicules électriques aux clients de location. Il a souligné les enquêtes montrant qu’au cours des cinq dernières années, l’intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques a considérablement augmenté.

« Plus sont prêts à essayer et à acheter », a-t-il déclaré. « C’est assez étonnant. »

Fields a déclaré que Hertz, qui est basé à Estero, en Floride, est également en discussion avec d’autres constructeurs automobiles pour acheter des véhicules électriques supplémentaires alors qu’il élargit sa flotte de véhicules électriques à mesure que de plus en plus de modèles arrivent sur le marché.

Hertz investit également dans son propre réseau de recharge. Fields a déclaré qu’il prévoyait 3 000 chargeurs dans 65 emplacements à travers les États-Unis d’ici la fin de 2022 et 4 000 d’ici la fin de 2023. De nombreux sites seront situés dans des emplacements Hertz tels que des aéroports, a-t-il déclaré, tandis que d’autres seront en banlieue. domaines.

Les clients pourraient également utiliser le grand réseau de recharge de Tesla moyennant des frais, a déclaré Fields. L’entreprise dispose d’un réseau d’environ 25 000 chargeurs dans le monde.

Fields a refusé de dire combien Hertz facturera pour louer les Teslas ou si elles seraient plus chères pour les clients que les véhicules à essence.

Daniel Ives, analyste technologique chez Wedbush Securities, a écrit lundi dans une note aux investisseurs que la commande d’Hertz représente une « plume majeure dans le chapeau » pour Tesla et montre qu’une large adoption des véhicules électriques est en cours « dans le cadre de ce virage vert à venir ». raz-de-marée frappant les États-Unis.

La Chine et l’Europe ont devancé les États-Unis en matière d’électrification des véhicules. Mais la demande aux États-Unis s’accélère, a noté Ives, avec Tesla en tête, suivi par les startups Lucid Motors, General Motors, Ford et d’autres qui recherchent une opportunité de marché potentielle de 5 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans une interview, Ives a déclaré qu’il s’attendait à ce que d’autres sociétés de location de voitures suivent l’exemple de Hertz.

« C’est aussi un signal d’alarme pour le reste de l’industrie », a-t-il déclaré.

Ives a suggéré que l’accord aiderait Tesla et d’autres fabricants en donnant à des milliers de consommateurs l’expérience de conduire des véhicules électriques qui n’auraient peut-être pas pu le faire autrement.

« C’est l’essai routier ultime », a-t-il déclaré. « Pour une entreprise qui ne commercialise pas normalement, c’est le meilleur accord de marque et de marketing qu’ils aient jamais conclu », a-t-il déclaré à propos de Tesla.

La commande de Hertz pourrait également contribuer à atténuer une pénurie nationale de voitures de location, a-t-il déclaré. Les constructeurs automobiles ont réduit leur production et leurs ventes aux sociétés de location de voitures en raison d’une pénurie mondiale de puces informatiques.

Pourtant, Ives a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Hertz reçoive un nombre important de Tesla avant que la nouvelle usine du constructeur automobile près d’Austin, au Texas, ne commence à produire à la fin de l’année prochaine.

Hertz facturera probablement plus aux clients pour louer les Model 3 par rapport aux véhicules conventionnels à moteur à combustion, a noté Ives.

Hertz Global Holdings Inc. a déposé une demande de mise en faillite en mai 2020, deux mois après l’éruption du coronavirus à travers le pays. Elle a été l’une des premières grandes entreprises à être abattue par la pandémie alors que les infections ont augmenté et ont interrompu les voyages à l’échelle mondiale pour les entreprises et les vacanciers.

En octobre, Hertz a nommé Fields, un ancien PDG de Ford Motor Co., au poste de directeur général par intérim.

Peu de temps après l’annonce de Hertz lundi, le National Transportation Safety Board a publié une lettre de sa présidente réprimandant Tesla pour ne pas avoir répondu aux recommandations issues de plusieurs enquêtes sur des accidents mortels impliquant le système d’aide à la conduite partiellement automatisé du pilote automatique de l’entreprise. L’agence a recommandé il y a quatre ans que Tesla limite où son système de pilote automatique peut fonctionner et qu’elle surveille mieux les conducteurs pour s’assurer qu’ils font attention.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂