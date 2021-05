Elon Musk de SpaceX organise «  Saturday Night Live  » ce week-end

Elon Musk est sur le point de s’essayer à la comédie.

le SpaceX boss organise « Saturday Night Live » ce week-end, sur une émission qui met en vedette Miley Cyrus en tant qu’invité musicale.

Musk semble assez enthousiasmé par le concert. Il a récemment demandé à ses près de 53 millions d’abonnés Twitter pour des idées de croquis et en sortit quelques-uns des siens.

« Irony Man – bat les méchants en utilisant le pouvoir de l’ironie, » Musk a tweeté le 1er mai . (L’acteur Robert Downey Jr.a dit qu’il s’est inspiré de Musk en façonnant son portrait de Tony Stark dans les films « Iron Man », et l’entrepreneur milliardaire fait une apparition dans « Iron Man 2. ») « Baby Shark et Shark Tank fusionnent pour former Baby Shark Tank », a écrit Musk dans un autre tweet .

Ces concepts peuvent ne pas figurer dans la série. Mais nous devrions nous attendre à des croquis liés à l’espace – quelque chose qui joue sur le rêve de longue date de Musk de colonisation de Mars, peut-être, ou le prochain lancement par SpaceX de quatre citoyens privés en orbite sur le Mission Inspiration4 .

L’apparence SNL vient au milieu d’une assez bonne course pour SpaceX. Le 23 avril, la société a lancé sa deuxième mission avec équipage sous contrat à la Station spatiale internationale pour la NASA, et les astronautes qui ont volé sur le premier vol opérationnel de SpaceX vers le laboratoire en orbite sont descendus sur Terre le 2 mai.

Et juste hier (5 mai), un prototype de la fusée Starship Mars de SpaceX a effectué un vol d’essai à haute altitude pour la première fois . Le véhicule argenté brillant, connu sous le nom de SN15 (« Serial No. 15 »), a volé 6,2 miles (10 kilomètres) dans le ciel du sud du Texas et est descendu pour un atterrissage en douceur – ce que ses quatre prédécesseurs immédiats n’avaient pas réussi à réaliser. (L’un de ces véhicules précédents, SN10, a atterri en un seul morceau mais a explosé quelques minutes plus tard.)

Musk a un intérêt de longue date pour la comédie. Par exemple, il aurait une fois voulait acheter The Onion , l’un des médias satiriques les plus anciens et les plus vénérés sur Internet. Il a également aidé à financer un site de comédie rival appelé Thud, dirigé par des anciens d’Onion, mais qui a fini par se retirer du projet .

Musk semble maintenant s’être aigri sur The Onion, qui a mis le milliardaire dans son réticule satirique à plusieurs reprises. Après un diaporama récent sur l’oignon a plaisanté en disant que Musk, né en Afrique du Sud, avait gagné sa fortune grâce à l’apartheid, Musk a tweeté , « Honte à toi, Onion. C’est pourquoi les gens passent à @TheBabylonBee! »

« Saturday Night Live » animé par Elon Musk sera diffusé sur NBC le 8 mai à 23h30 HAE.