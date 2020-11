Elon Musk de SpaceX dit qu’il a été testé positif au COVID-19 à la veille du lancement de l’astronaute de la NASA

Avec SpaceX à la veille du lancement de quatre astronautes sur la Station spatiale internationale pour la NASA lors d’un vol historique, le PDG Elon Musk a annoncé qu’il avait reçu des résultats mitigés des tests récents du nouveau coronavirus.

Musk a fait l’annonce sur Twitter tôt aujourd’hui (13 novembre). On ne sait pas encore ce que ces résultats pourraient signifier, le cas échéant, pour le lancement de SpaceX Crew-1 avec la NASA, actuellement prévu pour décoller du Kennedy Space Center de l’agence en Floride demain soir à 19h49 HNE (0049 GMT le 15 novembre). ). La NASA se méfie de la santé des équipages depuis bien longtemps COVID-19[feminine fait irruption sur les lieux et a ordonné aux employés de l’agence de travailler à distance autant que possible pour ralentir la propagation de la maladie.

«Lorsque quelqu’un teste positif au COVID ici au Kennedy Space Center et dans toute la NASA, notre politique est que cette personne se mette en quarantaine et s’auto-isole, nous prévoyons donc que cela aura lieu», a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine lors d’un reportage. conférence aujourd’hui interrogée sur les tweets dans lesquels Musk a déclaré qu’il avait subi des tests positifs et négatifs . Bridenstine a déclaré qu’il avait parlé à Musk il y a deux jours, avant que le problème des tests ne se pose.

Il se passe quelque chose d’extrêmement faux. A été testé pour Covid quatre fois aujourd’hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière. Test rapide d’antigène de BD.13 novembre 2020

« Nous comptons sur SpaceX pour effectuer tout suivi des contacts approprié », a déclaré Bridenstine. « Bien sûr, s’il y a des changements à faire, nous les examinerons. Mais il est très tôt maintenant pour savoir si des changements sont nécessaires à ce stade. »

Bridenstine a souligné qu’il n’était au courant d’aucun contact entre Musk et les quatre astronautes qui devaient rouler Équipage-1 . Les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker et l’astronaute japonais Soichi Noguchi devraient rester dans l’espace pendant six mois et demi, vivant et travaillant sur le Station spatiale internationale .

Lorsqu’on lui a demandé si le lancement serait retardé si un contact entre Musk et les membres d’équipage était identifié, Bridenstine a refusé de le dire. Selon Steve Stich, directeur du programme du programme d’équipage commercial de la NASA, s’exprimant le 28 octobre, l’équipage est entré en «quarantaine douce», alors qu’il pouvait encore rester à la maison avec sa famille, le week-end du 24 octobre et du 25 octobre et était programmé. pour entrer dans une quarantaine plus stricte le 31 octobre.

Les astronautes de la NASA Shannon Walker, Victor Glover et Mike Hopkins et l’astronaute japonais Soichi Noguchi visitent leur capsule Crew-1 SpaceX Crew Dragon, surnommée «Resilience», le 9 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

«Il y a beaucoup à apprendre», dit-il. « Nos astronautes sont en quarantaine depuis des semaines et ils n’auraient pas dû être en contact avec qui que ce soit. Ils devraient être en bonne forme. »

Quand le premier vol en équipage de SpaceX pour la NASA, surnommé Démo-2 , première tentative de lancement le 27 mai, Musk a rendu visite aux astronautes de la NASA Doug Hurley et Bob Behnken avec Bridenstine après que les vaisseaux spatiaux ont enfilé leurs combinaisons et avant de se diriger vers la rampe de lancement. Musk et Bridenstine portaient des masques et se tenaient à distance des astronautes guidés par un cordon. Ce lancement a été nettoyé en raison des conditions météorologiques; Musk ne leur a pas rendu visite avant leur lancement réussi le 30 mai, bien que il a été vu sans masque (comme avec d’autres) dans le centre de contrôle des lancements au Kennedy Space Center.

On ne sait pas si Musk a maintenant COVID-19.

« A été testé pour covid quatre fois aujourd’hui », Elon Musk écrit dans un tweet posté aux petites heures d’aujourd’hui. « Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière. Test rapide d’antigène de BD. »

Dans son tweet, Musk a également écrit que les résultats indiquaient «quelque chose d’extrêmement faux», mais aucun test de diagnostic, en particulier aucun test rapide, n’est parfait. Chaque méthode de test pour chaque infection produira un certain nombre de détections faussement positives et fausses négatives: un certain nombre de tests positifs en l’absence d’infection et des résultats négatifs en cas d’infection.

Symptômes d’un rhume typique. Rien d’inhabituel pour l’instant.13 novembre 2020

Pour le test spécifique Musk utilisé, les faux positifs sont plus probables lorsque les taux d’infection au COVID-19 sont faibles et les faux négatifs sont plus probables lorsque les taux de maladie sont élevés, selon matériel sur le test publié par la Food and Drug Administration. Ce document note également que le test est moins fiable pour détecter les infections lorsqu’un échantillon est prélevé plus de cinq jours après le début de la maladie.

Dans tweets séparés , Musk a écrit qu’il a eu «de légers reniflements et toux et une légère fièvre ces derniers jours», et aucun symptôme autre que ceux typiques d’un rhume , donc on ne sait pas à quel point il aurait été dans l’infection lorsque les échantillons testés ont été recueillis. En général, les personnes commencent à montrer des symptômes environ cinq jours après l’exposition et sont contagieuses pendant un jour ou deux avant de présenter des symptômes.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, s’entretient avec le personnel de la NASA après le lancement réussi de Demo-2 le 30 mai 2020, dans le centre de contrôle de lancement du Kennedy Space Center de la NASA. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

Musk a également écrit qu’il est obtenir des tests de diagnostic par PCR aussi mais n’a pas encore ces résultats. Bien qu’un test de réaction en chaîne par polymérase soit généralement plus précis, il produira quand même faux négatifs et plus rarement, des faux positifs.

Le dépistage est un outil de santé publique, pas un certificat de sécurité personnelle ; les résultats sont essentiels aider les fonctionnaires à comprendre le statut d’une épidémie locale. Mais la réponse individuelle à un test négatif varie. « Si une personne n’a subi aucune exposition connue au COVID-19 et ne présente aucun symptôme, il n’est pas nécessaire de la mettre en quarantaine si un test est négatif », selon experts de la Johns Hopkins University School of Public Health . « Si des symptômes sont présents mais qu’une personne a un test COVID-19 négatif, cette personne doit toujours suivre les recommandations d’isolement à domicile. » Les recommandations d’isolement appellent actuellement à rester à la maison pendant 10 jours sans contact avec le monde extérieur, selon les Centers for Disease Control and Prevention .

À la date de publication, SpaceX n’a ​​pas répondu à une demande de commentaires sur l’emplacement actuel de Musk, les mesures de sécurité existantes et les impacts potentiels sur le lancement.

Vous pouvez regarder le lancement de SpaceX Crew-1 pour la NASA en direct ici sur Space.com samedi à partir de 15h30 HNE (19h30 GMT).

