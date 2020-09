Elon Musk contre le cerveau: quoi de neuf et ce qui ne l’est pas dans les avancées présentées par Neuralink

On dit souvent que lorsque Kennedy a prononcé son célèbre discours sur les raisons pour lesquelles ils avaient choisi d’aller sur la Lune, Les États-Unis étaient loin de pouvoir embarquer pour ce voyage. La dure réalité est qu’ils ont choisi ce défi parce que dans le reste des options (placer une station dans l’espace ou en orbite autour de la Lune), il y avait une énorme quantité de possibilités que l’Union soviétique remporte la course.

La clé était de choisir quelque chose d’iconique et d’exaltant; quelque chose de matériellement impossible aujourd’hui, mais imaginable à long terme; quelque chose, en bref, c’était la distance parfaite (temporellement, financièrement et technologiquement) pour leur donner le temps de retrouver tout l’avantage qu’ils avaient perdu. C’est la même stratégie qu’Elon Musk utilise projet après projet, et Neuralink, avec son étrange mélange de vieux trucs et d’innovations ponctuelles, en est un exemple merveilleusement clair.

Neuralink n’explose pas seulement

Je ne vais pas tourner autour du pot: la grande majorité des choses que nous avons vues lors de la présentation Neuralink du week-end ne sont pas nouvelles. Surtout les choses qui ont le plus retenu l’attention du public (lire l’activité de centaines de neurones en même temps, décoder des messages simples, utiliser des systèmes sans fil ou stimuler des groupes de neurones à volonté) font partie de la vie quotidienne des laboratoires de neurosciences de tout le monde.

Ce n’est pas seulement que de nombreux étudiants en psychologie ou en biologie ont à leur disposition des systèmes rudimentaires qui vous permettent de faire toutes ces activités avec des animaux de laboratoire. Est-ce que chez les êtres humains, des dispositifs tels que les implants cochléaires permettent depuis des décennies «d’introduire» des informations acoustiques de l’environnement dans le cerveau et, ces dernières années, même de jouer de la musique directement depuis Internet.

Cela bien sûr pour ne pas dire que Musk et son équipe n’ont pas trouvé de trucs très cool (et que, en fait, il y a un saut par rapport à ce que nous avons pu voir l’année dernière). Les progrès dans son système fil / électrode et dans le système d’intégration de nombre d’entre eux sont progressifs, mais efficaces; la technologie sans fil capable de transmettre de grandes quantités d’informations en temps réel montre une utilisation très créative des technologies appliquées; et la possibilité de charger les appareils par induction (ce qui est fondamental étant donné que cela irait à l’intérieur du cuir chevelu) a une bonne et excitante pinte.

En plus de décevant. C’est un paradoxe très typique de Neuralink, une entreprise qui, comme tous les projets Musk, a une curieuse capacité à rassembler et organiser tout ce qui a été fait dans un domaine et à le mettre en œuvre de manière frappante. Mais il n’offre guère plus que des promesses non spécifiques pour des questions qui dépassent les limites du terrain. Dans ce cas, avec les informations entre nos mains, les plus grandes innovations sont le design.

Des étapes intéressantes sur un long chemin à parcourir

La capacité de l’équipe Neuralink à rassembler cette technologie disponible, la conditionner et la concevoir de manière attrayante et Apparemment sûr C’est formidable. Tout le reste: histoire, histoire. Musk a parlé du traitement de la dépression, de l’insomnie et d’une douzaine d’autres maladies neuropsychologiques; éliminer la peur des gens ou découvrir la nature de la conscience. Il a également parlé de guérir la cécité, la paralysie ou la surdité. Cependant, les preuves, les données et les études brillent par leur absence.

Ils doivent être quelque part. Après tout, ont-ils expliqué, en juin, ils ont obtenu la permission de la FDA de commencer à mener des essais sur l’homme, mais on sait peu de choses. En général, Musk a fait très attention de ne pas donner de dates, ni d’établir des calendriers fermés. Il n’y a pas de données claires sur ce qu’ils vont faire ou ce qu’ils ont fait. Et la vérité est que, dans le contexte de ce que c’était censé être (un événement pour attirer les talents), cela peut être compréhensible.

Cependant, il serait innocent de ne pas admettre qu’un événement présenté comme le premier échantillon d’un “dispositif Neuralink fonctionnel” allait au-delà d’une campagne de ressources humaines. C’était une nouvelle mise en scène de la même stratégie dont nous parlions au début: concentrer l’attention sur un objectif lointain pour obtenir un soutien pour la route qui doit encore être parcourue.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, Neuralink est à des années-lumière de ses «promesses» les plus intéressantes. En fait, ils ne semblent même pas avoir résolu avec succès des problèmes clés tels que l’entretien de l’équipement dans le cerveau. La bonne nouvelle est qu’ils avancent et, bien qu’il soit difficile d’estimer exactement, il semble qu’ils avancent toute la discipline. Cela, au-delà de tous les problèmes qui peuvent découler du projet, est une bonne nouvelle.