Elon Musk confirme qu’il a déménagé au Texas après un combat de plusieurs mois avec la Californie

Le PDG de Tesla et de SpaceX a fait cette annonce lors d’une conférence virtuelle organisée par le Wall Street Journal mardi.

En début d’année, il avait menacé de déplacer Tesla hors de Californie lors d’une prise de bec sur les restrictions de l’État en matière de coronavirus.

Ce déménagement pourrait lui permettre d’économiser beaucoup d’argent sur les impôts.

Après des mois de spéculation, Elon Musk a confirmé mardi qu’il s’était installé au Texas.

Il a fait cette annonce lors d’une conférence virtuelle organisée par le Wall Street Journal, tout en continuant à critiquer son ancienne résidence en Californie.

« Tesla et SpaceX ont évidemment des activités de masse en Californie », a déclaré Elon Musk au rédacteur en chef du journal, Matt Murray. « En fait, il est intéressant de noter que Tesla est la dernière entreprise automobile qui fabrique encore des voitures en Californie. Space X est la dernière entreprise aérospatiale qui fabrique encore une grande partie de ses produits en Californie. Il y avait autrefois plus d’une douzaine d’usines automobiles en Californie, et la Californie était le centre de la fabrication aérospatiale. Mes entreprises sont les deux dernières qui restent ».

« Pour ma part, oui, j’ai déménagé au Texas », a poursuivi M. Musk. « Nous avons le développement du Starship ici, dans le sud du Texas, où je me trouve actuellement. Nous allons, je l’espère, procéder à un lancement plus tard dans la journée. Et puis nous avons de grands développements d’usines juste à l’extérieur d’Austin pour Giga Texas. »

Son déménagement a duré des mois.

Le divorce de Musk avec la Californie a commencé en grande partie ce printemps, lorsque les restrictions locales en matière de coronavirus ont forcé Tesla à fermer temporairement sa seule usine automobile américaine dans la région de la baie de San Francisco.

« Tesla va maintenant déplacer son siège et ses futurs programmes au Texas/Nevada immédiatement », a-t-il tweeté lors d’un désaccord en mai avec les responsables locaux de la santé dont les règles COVID-19 différaient des directives de l’État et du pays. « Si nous conservons ne serait-ce que l’activité de fabrication de Fremont, cela dépendra (sic) de la façon dont Tesla sera traité à l’avenir ».

Et au cours de l’été, après avoir mis en vente un grand nombre de ses maisons de la région de Los Angeles, Musk a tranquillement déménagé sa fondation caritative au Texas, comme l’a montré l’émission Bloomberg cette semaine.

Pour Musk, l’absence d’impôt sur le revenu dans l’État du Texas est une incitation évidente par rapport à la Californie, qui a le taux le plus élevé du pays. Les revenus de Musk en 2020 devraient être aussi importants que sa rémunération en 2019, la plus élevée de tous les PDG, soit un peu moins de 600 millions de dollars, grâce à une série d’options d’achat d’actions débloquées en fonction de divers indicateurs de performance de l’entreprise. Au total, elles pourraient atteindre plus de 55 milliards de dollars.