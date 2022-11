Elon Musk confirme que Twitter rétablira la plupart des comptes interdits dans les semaines à venir

in

25 novembre 2022 10:47:48 IST

Il y a quelques jours, Elon Musk a demandé à ses followers via un Sondage Twitter si la plate-forme de médias sociaux devrait accorder l’amnistie aux gens qui ont été bannis de la plateforme et de rétablir leurs comptes bannis.

Parce que la plupart de ses abonnés ont voté « oui » à une écrasante majorité, le PDG de Twitter et de Tesla a maintenant annoncé que Twitter rétablira la plupart des comptes interdits à partir de la semaine prochaine. La plupart des comptes qui ont été interdits et qui n’ont pas enfreint les lois locales seront restaurés au cours des prochaines semaines.

Environ 72,4% de tous les répondants qui ont participé au pool ont voté « oui » à la suppression des comptes, sur un pool d’un peu plus de 3 millions de votes. Bien qu’il soit difficile de savoir qui a voté et dans quel sens, le sondage a été mené auprès des followers de Musk, il ne serait donc pas sage de dire que le vote reflète la véritable conscience des utilisateurs de la plateforme.

Le peuple a parlé. L’amnistie commence la semaine prochaine. Vox Populi, Vox Dei. – Elon Musk (@elonmusk) 24 novembre 2022

Elon Musk rétablissant ces comptes interdits est la deuxième décision majeure de modération qu’il a prise depuis sa prise de fonction après avoir débloqué l’ancien Le président Donald Trump; les deux décisions ont été prises après que Musk a mené un sondage informel à partir de son compte Twitter personnel.

La décision d’annuler des années de travail de modération sur Twitter va à l’encontre de la promesse initiale de Musk : créer un conseil diversifié qui aiderait à prendre des décisions de modération sérieuses. Musk a reculé devant cette idée en accusant plus tard des « groupes d’activistes politiques/sociaux » d’avoir rompu un prétendu « accord ». Il n’y a eu aucune vérification ni vérification des affirmations de Musk à ce sujet. De plus, les annonceurs et les marques ont ont tous été clairs sur les raisons pour lesquelles ils ont suspendu leurs dépenses publicitaires sur la plate-forme.

On ne sait toujours pas quels comptes seront autorisés à revenir. Musk a déclaré que les comptes qui ont « enfreint la loi ou se sont livrés à des spams flagrants » ne bénéficieraient pas d’une « amnistie », mais sans une politique de modération fonctionnelle ou une équipe de modération de contenu d’ailleurs, il sera difficile pour Twitter de déterminer qui sont tous éligibles. voir leurs comptes rétablis selon le nouveau dicton de Musk.

Même Musk a exprimé des normes minimales au-delà de la violation de la loi. Musk a déclaré qu’il ne voudrait pas que des personnes comme le célèbre théoricien du complot Alex Jones soient de retour sur la plate-forme pour « se livrer à des spams flagrants » et propager un mensonge faux et nuisible.

Pour ceux qui ne le savent pas, Alex Jones a souvent affirmé que plusieurs fusillades de masse aux États-Unis avaient été mises en scène et interprétées par des acteurs. Le commentateur politique controversé de droite a également affirmé que les personnes et les familles qui prétendent être victimes de fusillades de masse sont des acteurs rémunérés employés par des militants politiques de gauche.

