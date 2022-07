Elon Musk aurait secrètement engendré des jumeaux quelques semaines seulement avant la naissance de son bébé avec Grimes

Elon Musk et Shivon Zilis, un haut dirigeant de sa société Neuralink, ont secrètement eu des jumeaux en novembre 2021, quelques semaines seulement avant la naissance de son deuxième enfant avec Grimes.

Photo : elonmusk/Instagram

En avril, Musk et Zilis ont déposé une requête pour changer le nom des jumeaux afin qu’ils « portent le nom de famille de leur père » et que le nom de famille de leur mère fasse partie de leur deuxième prénom, selon le rapport, citant des documents judiciaires. Un résumé du dossier du tribunal sur le service de recherche juridique de Westlaw a montré qu’un juge avait signé une « ordonnance modifiant les noms de plusieurs enfants » le 11 mai après que la demande de changement de nom de Musk et Zilis ait été déposée le 25 avril de cette année.

Zilis, 36 ans, identifiée sur son profil LinkedIn comme directrice des opérations et des projets spéciaux chez Neuralink, qui est cofondée et présidée par Musk, 51 ans. Elle est également membre du conseil d’administration de la société de recherche en intelligence artificielle OpenAI, qui a été cofondée par Musk.

Photo : elonmusk/Instagram

La nouvelle de l’arrivée des jumeaux porte à neuf le nombre total d’enfants de Musk. Musk partage deux enfants avec le chanteur canadien Grimes et les cinq autres enfants avec son ex-femme, l’auteure canadienne Justine Wilson.

Musk et Grimes ont accueilli leur deuxième enfant via une mère porteuse en décembre. Le milliardaire a déclaré que lui et Grimes étaient « semi-séparés », selon un rapport de Page Six en septembre de l’année dernière.

