Elon Musk annonce son intention de construire des robots humanoïdes

Comme s’il voulait se plier à tous les clichés d’un super-vilain de science-fiction, le milliardaire et propriétaire de la société « Tesla », Elon Musk, a surpris les internautes en annonçant un autre de ses projets. Et c’est que comme s’il ne suffisait pas de participer à la course à l’espace entre entreprises privées ou à l’insertion de puces cérébrales, Musk cherche désormais à construire des robots humanoïdes.

Lors de la présentation du « Tesla AI Day », la société de Musk a présenté le « Tesla Bot », qui a été décrit comme une unité créée pour accomplir des tâches « dangereuses, répétitives et ennuyeuses » qu’aucun humain n’est disposé à effectuer.

Le rapport de l’IGN note qu’Elon Musk a testé les capacités de sa création, révélant qu’elle peut se déplacer jusqu’à huit kilomètres par heure, transporter jusqu’à 20 kilogrammes et, en théorie, supporter jusqu’à 68 kilogrammes. Wired note que la version qui est apparue sur scène était « une personne en costume blanc moulant avec un casque noir, et non un vrai robot ».

La révélation du « Tesla Bot » a généré un grand nombre de mèmes sur Internet, quelque chose d’habituel dans chaque nouveau projet « réalisé » par Elon Musk, même Christopher Miller, producteur de « The Mitchells vs The Machines », a souligné certains similitudes entre ces robots commerciaux et antagonistes dans le célèbre film d’animation Netflix.

La déclaration officielle de Tesla décrit ce robot comme suit : « Il développe la prochaine génération d’automatisation, y compris un robot humanoïde bipède polyvalent capable d’effectuer des tâches dangereuses, répétitives ou ennuyeuses. Nous recherchons des ingénieurs en mécanique, en électricité, en contrôle et en logiciel pour nous aider à accroître notre connaissance de l’IA au-delà de notre flotte de véhicules. »

Elon Musk, qui a reçu en 2020 des options sur les actions de la société Tesla pour une valeur estimée à 22 milliards de dollars, avec une fortune personnelle estimée à 184 milliards de dollars (via Bloomberg), a assuré que le Tesla Bot pourrait être disponible à la vente en 2022. .